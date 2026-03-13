第６回ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）で準々決勝に進出した侍ジャパンは１４日（同１５日）、準々決勝でベネズエラと対戦する。１２日（同１３日）は公式練習日で、ベネズエラ代表が記者会見に出席した。

オマー・ロペス監督は日本戦について問われ「生きるか死ぬか、というのが答えだ。まさに生死をかけた戦い」と繰り返した。「この会見の１０分前、私はプホルス（ドミニカ共和国監督）に『幸運を祈る。また決勝か、準決勝で会えたらと思う』と言った。だから両チームの目標は決勝に行くことだ。自分たちは日本にも、米国にも、イタリアにも勝ちたい。相手がどこであってもだ」と、ドミニカ共和国と再戦するまで勝ち上がると宣言した。

侍ジャパンのチームについては「「堅実なチームだ。打席で我慢ができる。だが、彼らにも弱点はある。彼らの主な特徴は、準備の徹底さと、実行プランをどれほど規律正しくできるかだ」と分析。「自分たちの野球も似ている。だが、自分たちの方がより強い感情や情熱を持っている。ずっと言い続けているように、これも自分たちの野球の一部だ」と熱く戦える自軍が優位にあるとした。

先発は２年連続１２勝の左腕Ｒ・スアレス（レッドソックス）を侍ジャパン先発の山本由伸（ドジャース）にぶつける。だが同監督は一方で「２５球だけになるかもしれない。初回に問題があれば、即交代させる。なぜなら生きるか死ぬかだからだ」と総力戦を予告。「ドミニカ共和国戦ではブルペンがうまくいった。次の試合も同じやり方でいく」と１次ラウンドの山場で機能したプランで臨むとした。