【ヒューストン（米テキサス州）＝帯津智昭】ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）の準々決勝に進んだ米国のデローサ監督が１２日、米テキサス州ヒューストンのダイキン・パークで前日記者会見に臨んだ。

１１日の１次ラウンドＢ組最終戦でイタリアが勝ったことで米国の８強進出が決まっており、「彼らには脱帽だ。彼らが私たちを救ってくれた」と語った。

１次ラウンドで米国はイタリアに６―８で敗戦。四回までに３本塁打を浴びて５失点し、「彼らは本当に素晴らしい試合をした。序盤に強烈な一撃を食らい、大きくリードされた。あの試合は少し自信過剰になって臨んでしまい、大きな警鐘を鳴らされた」と反省した。

前夜はペティット投手コーチの自宅で試合をテレビ観戦。イタリアが９―１でメキシコを破ったため、米国がＢ組２位となり、突破が決まった。デローサ監督は「自分たち自身で厳しい状況を作ってしまった。うちの選手たちにとっては、まさに『新しい命をもらった』ような状況。（３本塁打を放った主将の）ビニー・パスクアンティノとイタリアには本当に敬意を表する」とかみしめるように話した。

選手たちはホテルで集まって試合を見ていた。ウェブ（ジャイアンツ）はイタリアが得点を重ね、米国の２位が確実になると、隣にいたスミス（ドジャース）と立ち上がってハイタッチをしたという。ウェブは「自分たちでコントロールできない状況はつらかった。イタリアがやってくれたことには感謝している」と語った。

準々決勝はＡ組１位のカナダが相手。様々なスポーツでライバル関係にあるチームであり、先発予定のウェブは「国を代表してプレーするのは（今大会が）初めて。シーズン中にもライバルはいるけど、こういうレベルのものとは比べられない。明日は本当にすごい試合になると思う。全力を尽くしたい」と意気込んだ。