元賞金女王・古閑美保、ゴルフ界のお金事情を大暴露！壮絶すぎる…支出も桁違い

スポーツ界のオフレコ話を深掘りして楽しむ裏話バラエティ『オフレコスポーツ』。

本日3月13日（金）深夜の同番組では、“賞金女王”に輝いた経歴を持つ元プロゴルファー・古閑美保をゲストに迎え、気になるゴルフ界のお金事情や知られざる“副賞”について深掘りする。

ランキング上位選手ともなれば、年間獲得賞金総額1億円も当たり前のプロゴルファーだが、古閑によれば、「年収1億円くらいないと厳しい」とのこと。

というのも、経費など自分で支払わなければならないお金が“ハンパない額”だからだそう。選手たちは、プロとして華々しい活躍をするため、いったいどんなことに、どれくらいのお金をかけているのか？

スポーツ界でも「ゴルフは特殊」と語る古閑が、2025年の賞金ランキングを参考にしつつ、自身の体験をもとにプロゴルファーたちの懐事情に深く切り込み、その実態を赤裸々に明かす。

普通のアスリートなら無料で使えるはずの“アレ”まで、実は自腹…。華やかさの裏で吹き荒れる“課金の嵐”の壮絶さを知り、MCの近藤千尋も「えー！」と驚愕する

さらに、ゴルフならではのスポンサー契約の奥深い秘密も公開される。

また古閑は、幼い頃からどうしてもほしかった「憧れの逸品」があり、それをモチベーションに頑張り続け、ついに購入したというエピソードも披露。

さらに、自分を育ててくれた親のために大奮発！ とんでもないスケールの恩返しに近藤と宮本夢羅アナは目を見開き驚くのだが…。

古閑が子どもの頃から憧れていた逸品とは？ 桁違いの恩返しとはどんな規模だったのか？

そして、ゴルフ大会といえば賞金も破格だが、金額が高く実用的という豪華な“副賞”も魅力的。

古閑が実際にもらった副賞の数々と、それを家族にプレゼントした話題にも触れられるが、お父さんの話でスタジオは大爆笑の渦に！ 近藤が「何でもしちゃうじゃないですか、お父さん、カワイイ！」と絶賛した、行動力ある豪快なエピソードとは？

また、古閑がいちばん獲得したかった、もらってうれしかった＆ありがたかったという“副賞”も明かされる。