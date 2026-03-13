１３日の主なマーケットイベント １３日の主なマーケットイベント

○経済統計・イベントなど



１０：２０ 日・３カ月物国庫短期証券の入札

１０：３０ 日・１０年物クライメート・トランジション国債の入札

１６：００ 英・鉱工業生産

１６：００ 英・製造業生産指数

１６：００ 英・商品貿易収支

１６：００ 英・貿易収支

１６：４５ 仏・消費者物価指数（改定値）

１９：００ ユーロ・鉱工業生産

２１：３０ 米・実質ＧＤＰ（国内総生産，改定値）

２１：３０ 米・個人所得

２１：３０ 米・個人消費支出

２１：３０ 米・耐久財受注

２３：００ 米・ミシガン大学消費者態度指数（速報値）

２３：００ 米・ＪＯＬＴＳ（雇用動態調査）求人件数

※日・株価指数先物オプションの特別清算指数（ＳＱ）算出

※日・閣議



○決算発表・新規上場など



決算発表：アストロＨＤ<186A>，ＦＥＡＳＹ<212A>，アルトナー<2163>，リベラウェア<218A>，モロゾフ<2217>，くら寿司<2695>，ファーマＦ<2929>，ランドネット<2991>，神戸物産<3038>，丸善ＣＨＩ<3159>，エターナルＧ<3193>，稲葉製作<3421>，ＪＳＢ<3480>，エイチーム<3662>，フリービット<3843>，ｇｕｍｉ<3903>，トリケミカル<4369>，ＨＥＲＯＺ<4382>，スマレジ<4431>，ノースサンド<446A>，ファンディノ<462A>，ノバック<5079>，オハラ<5218>，ＪＥＨ<5889>，楽待<6037>，さくらさく<7097>，ナレルＧ<9163>，イントループ<9556>，ＨＩＳ<9603>ほか



出所：MINKABU PRESS