中川安奈、父の職業を告白「海外を飛び回って」 フィンランドやプエルトリコに居住経験
フリーアナウンサーの中川安奈（32）が、11日深夜放送のテレビ朝日系バラエティ『森香澄の全部嘘テレビ』（毎週水曜 深2：27）に出演。父の職業や、海外を飛び回っていた幼少期を明かした。
【写真】妹も美人…！中川安奈アナ＆実妹の“顔出し”2ショット
番組内で中川は、アナウンサーを目指したきっかけを告白。海外生活の中で「CNNっていうアメリカのニュース番組とかを見ていて。女性キャスターカッコいいなと思ったのがまず最初のきっかけです」と、当時の憧れを振り返った。
日本で生まれたものの、父の仕事の都合で海外へ渡ったという中川。「フィンランドとプエルトリコっていうカリブ海の島に住んでました」と明かすと、共演していた森香澄やAマッソ・加納も「カッコよ！」と、その国際色豊かな経歴に仰天した。
気になる父の職業については「商社マンです」と説明。「だから海外を飛び回っていて」と、世界を舞台に活躍していた父の背中を見て育ったことを明かしていた。
