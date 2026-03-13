航空会社のスターフライヤー（北九州市）と旅行大手ＪＴＢ（東京）は１２日、北九州空港内にあるスターフライヤーの航空機の格納庫で一晩過ごせる体験プランの販売を始めた。

普段は整備士ら関係者しか立ち入ることができず、両社によると、一晩滞在できる事業の実施は国内で初めてとみられる。

スターフライヤーが１６日に就航から２０年を迎えることを記念し、ＪＴＢ側が提案した。スターフライヤーは航空便のＰＲにもつなげたい考えだ。

４〜６月に各月１回、１泊２日のプランを提供する。小学生以上が対象で、各回最大１２組まで受け付ける。１組当たり一つのテントを提供し、大人なら最大２人、子ども連れなら最大３人まで宿泊できる。７月以降の実施は、予約状況などを踏まえて判断するという。

参加者は整備士によるツアーに参加したり、航空機の搬出入を間近で見学したりできる。用意される移動式のサウナも楽しめる。販売価格は大人１人税込み１９万２５００円から。１２日に専用サイトで予約の受け付けを始めた。

スターフライヤーの本居慎二・経営戦略部長はこの日の発表会で、「格納庫は航空ファンにとって興味がある施設だが、特性上、気軽に入ることが難しい。この企画を通して我々に興味を持っていただきたい」と述べた。