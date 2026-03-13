diana新メンバーMioさん、オーディションのキッカケは「運命」

横浜DeNAベイスターズのオフィシャルパフォーマンスチーム「diana（ディアーナ）」の2026年度メンバーは3月14日に横浜スタジアムで初お披露目される。200人を超える応募者からオーディションを勝ち抜いた精鋭たち。Full-Countでは6人の新メンバーを紹介する。第5回はスタイル抜群で“陽キャ”のMioさん。

メンバー入りは「運命」だった。インスタグラムに流れてきたdianaの動画をたまたま1回見た翌日、オススメ欄がdianaだらけに。一気に惹かれてオーディションを受けることを決めた。繋がった赤い糸に「（合格の）連絡をいただいたあの瞬間は、一生忘れないです。忘れたくないです」と喜んだ。

元々高校野球が大好きで、毎年ダイジェスト番組は録画して見ているという。春と夏はテレビに釘付け。「最後スライディングするところとか、熱くて青春だなって。見てもらい泣きしています」というほどで、「そんな野球のグラウンドでパフォーマンスできるのは夢のようです」と目を輝かせた。

3歳のときに新体操を始め、その後はヒップホップやジャズ、チア、バレエに打ち込むなどダンス経験は多岐に渡る。自ら「とにかくお喋りが大好きで、めっちゃ明るくて元気なのが強みです。いろいろな経験をしていくにつれてポジティブになりました」という性格には、dianaマネジャーも「“陽”ですよね。ハッキリ喋るし、明るい」と太鼓判を押す。

笑顔を絶やさないMioさんは言う。「自分のモットーである、明るく元気に全力で。メンバーの方ともたくさんコミュニケーションを取って、もっともっと団結して活動していきたいです」。その存在は、周囲を明るく照らしている。（町田利衣 / Rie Machida）