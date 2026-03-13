今回紹介するのは、Threadsに投稿された「猫ちゃんの盗み食い」の様子。別の猫が食べているごはんのお皿をそろりそろりと自分の方に引き寄せたみたいです。投稿はThreadsにて、9.5万回以上表示。いいね数は5000件を超えていました。

そろりそろり…じゃない笑

今回、Threadsに投稿したのは「しずもず」さん。登場したのは、猫のジャンボちゃんです。

投稿には、別猫ちゃんがごはんを食べている姿が映っていました。そこに忍び寄ってきたのが、ジャンボちゃん。お腹が空いていたのか、はたまた食べたけど物足りなかったのか…。とにかく、別猫が食べているごはんが欲しくなったジャンボちゃんは横取りを決行。

前足をすっとお皿のほうに伸ばし、引き寄せるようにして別猫からごはんのお皿を強奪！そして、そのまま食べ始めたそうです。投稿主さんが止めてお皿の位置を戻すも、そのまま食べ続けたそうです。ジャンボちゃんの食への執着、恐るべしですね。

ごはんを横取りするジャンボちゃんに猫好き爆笑

別猫のごはんを横取りしたジャンボちゃん。その様子を見たThreadsユーザーたちからは、「しれっと横取り」「賢い！そして可愛い。あともう一口食べたいって言っている姿が可愛すぎる」「きちんと倒れないようにこちらに近づけてってところが猫のすごいところでめっちゃ好きです」などの声が多く寄せられていました。ジャンボちゃんのごはんの横取りを見て、多くの猫好きさんたちが笑ってしまったみたいですね。

Threadsアカウント「しずもず」では、保護活動に関する投稿がアップされています。現在は、飼い猫ちゃんたちに加え、里親募集中の猫ちゃんたちに囲まれて暮らしているそうです。

