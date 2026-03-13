¹Í¤¨¤¿¿ÍÅ·ºÍ¡ª¡ª¡Ê´¿´î¡Ë¡Ú3COINS¡Û¤Î¡ÖÍ¥½¨¥¥Ã¥Á¥ó¥°¥Ã¥º¡×
Ä´Íý¤ËÌòÎ©¤Ä¡Ú3COINS¡Ê¥¹¥êー¥³¥¤¥ó¥º¡Ë¡Û¤Î¡ÖÍ¥½¨¥¥Ã¥Á¥ó¥°¥Ã¥º¡×¤ËÃíÌÜ¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿ÈÑ¤ï¤·¤µ¤ò²ò¾Ã¤Ç¤¤½¤¦¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ï¡¢¼è¤êÆþ¤ì¤ë¤À¤±¤Ç¡¢ËèÆü¤Î²È»ö¤¬¤Á¤ç¤Ã¤Ô¤ê³Ú¤·¤¯¤Ê¤ë¤«¤â¡£º£²ó¤ÏÊÆ¸¦¤®¤Ë¤â»È¤¨¤ë¤·¤ã¤â¤¸¤È¡¢¥¶¥ë¤È¥Ü¥¦¥ë¤¬¥»¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÊØÍø¥°¥Ã¥º¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
ÊÆ¤È¤®¤È¤·¤ã¤â¤¸¤Î2WAY¤Ç»È¤¨¤ë
Îä¿å¤ò»È¤¦ÊÆ¤È¤®¤ò¡¢Í«Ýµ¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¿Í¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡£3COINS¤Î¡ÖÊÆ¤È¤®¤·¤ã¤â¤¸¡×¤¬¡¢¤½¤ó¤ÊÈÑ¤ï¤·¤µ¤«¤é²òÊü¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤«¤â¡£¸ø¼°¥µ¥¤¥ÈÛ©¤¯¡Ö²óÅ¾¤µ¤»¤ë¤À¤±¤ÇÊÆ¤È¤®¤Ë¤Ê¤ë2WAY»ÅÍÍ¡×¤È¤¤¤¦¤·¤ã¤â¤¸¤ò»È¤¨¤Ð¡¢¼ê¤òÎä¿å¤Ë¿»¤±¤ë¤³¤È¤Ê¤¯ÊÆ¤È¤®¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤´ÈÓ¤¬¿æ¤±¤¿¸å¤Ï¡¢ÄÌ¾ï¤Î¤·¤ã¤â¤¸¤È¤·¤Æ»È¤¨¤ë¤Î¤Ç¡¢°ìÀÐÆóÄ»¤ÎÊØÍø¤µ¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¤è¤ì¤Ð¡ÖÀö¤¦¤È¤¤Ï¥Ñー¥Ä¤òÊ¬²ò¤·¤Æ¶ù¡¹¤Þ¤Ç¤¤ì¤¤¤ËÀö¤¨¤Þ¤¹¡×¤È¤Î¤³¤È¤Ç¡¢¤·¤Ã¤«¤êÀ¶·é¤â¥ー¥×¤Ç¤¤ë»ÅÍÍ¡£
ÊÆ¤È¤®¤äÌîºÚ¤òÀö¤¦»þ¤ËÊØÍø¤Ê¥»¥Ã¥È
¥¶¥ë¤È¥Ü¥¦¥ë¤¬°ìÂÎ·¿¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡Ö¥¶¥ë&¥Ü¥¦¥ë¥»¥Ã¥È¡×¤â¡¢ÊØÍø¤Ë»È¤¨¤½¤¦¡£¿¼¤µ¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢ÊÆ¤È¤®¤äÌîºÚ¤òÀö¤¦ºÝ¤ËÂç³èÌö¤¹¤ë¤³¤È´Ö°ã¤¤¤Ê¤·¤«¤â¡£¥»¥Ã¥È¤·¤¿¤Þ¤Þ»È¤¨¤Ð¡¢¥Ü¥¦¥ë¤À¤±¤¬·¹¤¯¤¿¤á¡¢¿åÀÚ¤ê¤Ç¿©ºà¤¬¥·¥ó¥¯¤ËÍî¤Á¤ë¤Î¤âËÉ¤¤¤Ç¤¯¤ì¤ë¤Ï¤º¡£¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¡Ö¥¶¥ë¤È¥Ü¥¦¥ë¤Ï´ÊÃ±¤Ë¼è¤ê³°¤»¤Æ¡¢ÊÌ¡¹¤Ë»È¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡×¤È¤Î¤³¤È¡£áÚ¤¤¤È¤³¤í¤Ë¼ê¤¬ÆÏ¤¯¤è¤¦¤ÊÊØÍø¤µ¤âÌ¥ÎÏÅª¤Ç¤¹¡£
¢¨¤¹¤Ù¤Æ¤Î¾¦ÉÊ¾ðÊó¡¦²èÁü¤Ï3COINS½ÐÅµ¤Ç¤¹¡£
¢¨µ»öÆâ¤Î¾ðÊó¤Ï¼¹É®»þ¤Î¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£²Á³ÊÊÑ¹¹¤ä¡¢ÈÎÇä½ªÎ»¤Î²ÄÇ½À¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¤Î¾¦ÉÊ¾ðÊó¤Ï³Æ¤ªÅ¹¡¦¥Ö¥é¥ó¥É¤Ê¤É¤Ë¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤»¡£
writer¡§S.Hoshino