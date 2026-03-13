元SKE48で女優・松井珠理奈が12日、自身のインスタグラムを更新。夫で男性ユニット「BOYS AND MEN」の辻本達規との2ショットを披露した。



【写真】釣りスタイルの松井珠理奈 さらっと後ろのイケメン夫もニット帽

松井と辻本は1月に結婚を発表。そろって会見も行っている。「3月8日で無事に29歳になりました」と記した松井。「29歳最初のお仕事は夫婦でとあるロケに」と、グレーのニット帽姿で笑みを浮かべるショットをアップ。後方にはオレンジのニット帽姿の辻本が立っている。



10日には「珍しい髪型どうですか～!? 実は今日、夫婦であるロケに どんなロケだと思いますか～」とファンに問いかけていたが、「前回の投稿の正解は釣りロケでした～」と幸せあふれる写真とともに答えを明かした。



昨年7月には船上で鯛を釣り上げてVサインをする姿を投稿し、「卒業後は、お休みの日に釣りに行くことが増えました」とつづっていた松井。「普段から釣り キャンプ 山登り などアウトドアを楽しんでいるのでお仕事とは思えないくらい今回も素で楽しんじゃいました」と楽しいロケだったことを伝える。



スタッフとも打ち解けたようで、「ファミリーのようで素敵な時間でした 情報解禁までお楽しみに」とし、続けて「辻本さんのおかげで趣味が増えて感謝の気持ちでいっぱいです」とラブラブな言葉も。最後は「みんなの趣味もコメントで教えてね」と呼びかけた。



誕生日の祝福とともに、フォロワーからは「素敵な夫婦のツーショット」「地味にツーショなの良き」「ほっっこりしたぁー！」「夫婦揃ってる姿見るのすごく幸せな気持ち」といったコメントが寄せられたほか、10代前半でデビューしただけに「もう29歳なの!?」と驚きの声も上がっていた。



松井は1997年生まれ、愛知県出身。2008年にSKE48に1期生として加入。09年にAKB48のシングル「涙サプライズ！」で選抜入りし、前田敦子とWセンターを務めた。21年にグループを卒業。辻本は1991年生まれ、岐阜県出身。2010年にBOYS AND MENのメンバーとしてデビュー。キャンプ、サウナ、釣り、登山など多彩な趣味でも知られる。



（よろず～ニュース編集部）