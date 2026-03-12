メルセデス・ベンツ日本合同会社は、「Mercedes-AMG GLA 35 4MATIC」の特別仕様車「Mercedes-AMG GLA 35 4MATIC Black Masterpiece」を全国限定80台で発売すると発表した。

同モデルは、GLA 35として初の特別仕様車で、外装色コスモスブラックを基調にハイグロスブラックやブラッククロームのアクセントを各部に採用し、20インチAMGアルミホイールを装備するなど精悍なデザインに仕上げた。また、ヘッドアップディスプレイやBurmesterサラウンドサウンドシステム、パノラミックスライディングルーフなど人気の有償オプション装備を標準化した。2026年3月13日までオンラインショールームで先行申込を受け付け、納車は同年3月上旬以降を予定している。

メルセデス・ベンツ日本合同会社（社長 兼 CEO： ゲルティンガー 剛､本社: 千葉県千葉市）は､Mercedes-AMG GLA 35 4MATIC（以下、GLA 35）の特別仕様車「Mercedes-AMG GLA 35 4MATIC Black Masterpiece」を限定発売いたします。

本日より 3 月 13 日までオンラインショールーム先行販売期間として、申し込みの受け付けを開始します。3月14日以降は、販売可能な車両がある場合はオンラインショールームに加え、全国のメルセデス･ベンツ正規販売店ネットワークを通じて予約注文を受け付けます。なお、お客様への納車は 2026 年 3 月上旬以降を予定しております*1。（全国限定 80 台）

*1: 予定のため変更の可能性があります。

GLA は、2014 年に登場した初代モデルが日本を含む世界各国で成功を収めたコンパクトSUVです。そのコンパクトなボディにメルセデス・ベンツのSUV技術が凝縮され、都市での日常使いにも適した、スタイリッシュでオールラウンドなモデルとして高い人気を誇っています。

2023 年に発表した現行GLA 35は、エクステリアデザインを刷新するとともに、ナビゲーションシステムをアップデートし、MBUX AR ナビゲーションも標準装備になったことで、より直感的なドライブが可能になりました。GLA 35 は、コンパクト SUV でありながらメルセデスAMGのDNAを継承した走りを愉しめるモデルです。

本モデルは、今回と同じくオンラインショールーム先行販売で大変好評を博した、2025年2月発表の特別仕様車「Mercedes-AMG GLB 35 4MATIC Black Masterpiece」に続くシリーズであり、GLA 35初の特別仕様車です。

「Mercedes-AMG GLA 35 4MATIC Black Masterpiece」の特長

エクステリアは、外装色コスモスブラック（メタリック）に、通常モデルには設定のない「AMGナイトパッケージ」および「AMGエクステリアナイトパッケージII」を採用し、フロントグリル、サイド／リアバッジ、フロントスプリッター、ルーフレール、エグゾーストテールパイプトリムなど、細部までハイグロスブラックまたはブラッククロームのアクセントを施し、ホイールにはブラックの「20インチAMGアルミホイール」を採用し、洗練された印象のデザインになっています。

インテリアには、通常 GLA 35 に設定のないインテリアトリム「ブラックオープンポアウッドインテリアトリム」を採用しています。内装シートもブラック（本革）でカラーを統一し、上質さに磨きをかけた室内空間に仕上げています。

また、通常モデルで人気の高い有償オプション「アドバンスドパッケージ」のコンテンツであるヘッドアップディスプレイ、Burmester®サラウンドサウンドシステム、サウンドパーソナライゼーション機能に加え、室内の開放感を高めるパノラミックスライディングルーフや、ブランドロゴプロジェクターライトなど、快適性と演出性を高める装備を標準で採用しています。

これら多数の人気装備や特別装備を組み合わせながら、価格上昇を抑えた魅力的な価格を実現しています。

オンラインショールームについて

オンラインショールームには、全国のメルセデス・ベンツ正規販売店とメルセデス・ベンツ日本の新車在庫の一部を掲載しています。お客様のライフスタイルに合わせて、場所や時間を選ばず車両検索および「Web商談予約」が行えるサービスです。

「Web 商談予約」では、予約金 10 万円をクレジットカードにてお支払いいただくことで、ご希望の車両を一定期間確保した状態で商談を進めることができます。 （予約金は車両の購入またはキャンセルに関わらず返金いたします。）車両確保後、ご予約時に選択された販売店よりご連絡させていただき、商談のうえご購入いただけます。

Mercedes-AMG GLA 35 4MATICについて

GLA 35 は、垂直ルーバーが特徴的なフロントグリル、SUVらしさを強調するフロントバンパー、シャープな印象を与えるヘッドライトを採用したスポーティなエクステリアが特長です。最高出力 306PS（225kW）、最大トルク 400N・m を発生する、2.0 リッター直列 4 気筒ターボエンジン「M260」を搭載しています。さらに、48V 電気システムとBSG（ベルトドリブン・スタータージェネレーター）を搭載することにより、高い効率性と快適性、および高性能化を同時に実現しています。

また、GLA 35 に組み合わされる「AMG スピードシフト DCT 8 速デュアルクラッチトランスミッション」は、全速度域でのきわめて自然な加速性能に加え、素早いシフトとシフトアップ時の最適なギアのつながりが得られるようにセッティングされ、俊敏かつダイナミックで気持ちの良い加減速を実現します。

エグゾーストシステムには、自動制御のフラップを装備しており、選択したドライブモードに応じてバランスの取れた音色から、ドライバーの感性を刺激するモータースポーツ譲りのエグゾーストサウンドまで切り替えを行うことができます。

ツインスポークデザインの「AMG パフォーマンスステアリング（ナッパレザー）」を標準装備し、大胆に絞り込まれたグリップやフラットボトム形状、大型のアルミニウム製パドルシフト、そして最新デザインの AMG ドライブコントロールスイッチがスポーツ走行時の操作性を高めます。

安心して運転を楽しめる機能も備えており、運転支援システム「ドライビングアシスタンスパッケージ*2」や、「Hiハイ, Mercedesメルセデス!」をキーワードに起動する対話型インフォテイン メントシステム「MBUX（メルセデス・ベンツ ユーザーエクスペリエンス）*3」を標準装備することで、快適で安全な運転を愉しむことができます。

*2: 先進安全装備はドライバーの安全運転を前提としたシステムで、事故被害や運転負荷の軽減を目的としています。このシステムは走行中の状況により、認識性能・制御性能に限界がありますので、システムだけに頼った運転は行わず、安全運転を心がけてください。先進安全装備をご使用の際には必ず取扱説明書をお読みください。

*3: サービスをご利用いただくには、Mercedes me ID と Mercedes-Benz デジタルプロダクトの利用約款への同意が必要です。また、車両と対応するユーザーアカウントとのペアリング、および情報通信サービスへの申込が必要となります。初回ライセンス期間終了後は、その時点で該当する車両に提供されているサービスに限り、有料で更新することができます。サービスの初期起点は、ペアリングまたはサービスを有効化したタイミングとなります。

メーカー希望小売価格（消費税込み）は以下の通りです。

なお、Mercedes-AMG GLA 35 4MATIC Black Masterpiece には、新車購入から 3年間、一般保証修理／定期メンテナンス（点検整備の作業工賃・交換部品）／24 時間ツーリングサポート／地図データ更新*6が無償で提供される走行距離無制限の保証 プログラム「メルセデス・ケア」が適用されます。 さらに、メルセデス・ケア終了後、有償の保証延長プログラムとして、一般保証および 24時間ツーリングサポートを2年間延長する「保証プラス」と、4、5年目のメンテナンス サービスにおいて、初回車検時および 4 年目の点検や定期交換部品、消耗品の 交換をパッケージでご提供する「メンテナンス プラス*7」をご用意しています。

メルセデスAMGについて

AMGは、「モータースポーツこそが技術力の優秀性を何よりも端的に示す」という確固たる信念に基づき、1967年に誕生しました。その名は、創立者のハンス・ヴェルナー・アウフレヒト（Aufrecht）、パートナーのエバハルト・メルヒャー（Melcher）、アウフレヒトの出生地グローザスパッハ（Grossaspach）の頭文字から取られています。当初はメルセデス･ベンツの市販車をベースに独自の改良を施したレーシングマシンを製造し、数々のレースにおいて輝かしい成績をおさめてきました。

1988年からはメルセデス･ベンツと本格的なパートナーシップを組み、中核となるモータースポーツ活動を通して培ったレーシングカーテクノロジーとメルセデス・ベンツの最先端技術を結集し、メルセデスのトップパフォーマンスモデルの開発とエンジンの生産を行っています。現在、日本におけるメルセデスAMGのポートフォリオは40モデル以上で構成されています。また、パワートレインは4気筒、6気筒、8気筒のガソリンエンジンはもちろんのこと、さらにF1®の技術を採用した高性能プラグインハイブリッド「E PERFORMANCE」、そして電気自動車と、お客様の幅広いニーズに応えるラインアップを揃えています。

メルセデス・ベンツ アニバーサリーイヤー“140 Years of Innovation”

カール・ベンツが140年前に世界初の自動車の特許を取得し、そのすぐ後にゴットリープ・ダイムラーが4つの車輪を持つ世界初の自動車として知られるモトキャリッジを完成させて以来、メルセデス・ベンツは常に革新を追求し、お客様にとって「世界で最も魅力的なクルマ」をつくることに情熱を注いできました。

この志こそが、1886年の世界初の自動車から最新のインテリジェントな機能と高い安全性を備えた電気自動車に至るまで、あらゆるイノベーションを突き動かしてきました。

2026年1月29日の新型Sクラス発表を皮切りに、メルセデス・ベンツは歴史上最大規模の製品投入をさらに進めてまいります。

卓越したパフォーマンスとパイオニア精神、そしてお客様への揺るぎないコミットメントを原動力に、メルセデス・ベンツは一貫してモビリティの未来を形づくってきました。

その結晶は、単なる技術革新を超え、メルセデス・ベンツのすべての根底にある、唯一無二の感覚を生み出しています。

自動車誕生140周年を記念し、3台の新型Sクラスが世界140カ所を巡る旅に出ています。それぞれの地では、ブランドが誇るテクノロジー、歴史、パイオニア精神などを象徴的に紹介していきます。「140 Years. 140 Places」の様子は、特設サイト*8「140 years of innovation | Mercedes-Benz Media（https://media.mercedes-benz.com/en/140-jahre-innovation ）」および 「Mercedes-Benz Community（https://community.mercedes-benz.com/ ）」にてご覧いただけます。

