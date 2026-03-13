俳優の松尾貴史が11日、自身のインスタグラムを更新。ベテラン歌手とのおちゃめなショットをアップした。



【写真】「キッチュやからチュ」嫌そうどころか嬉しそうな大御所がかわいい

松尾は新宿先斗町で歌手・木村充揮のライブをシンガー・ソングライターの山崎ハコらと訪れたことを報告。「楽しみました、堪能しました、高揚しました。」と明かした。ブルースバンド「憂歌団」のリードボーカルでソロ活動も行っている木村。10日は春の南関東ツアーのソロライブを先斗町で開催している。



「キッチュやからチュしてええんかな、とお戯れをおっしゃるので、こちらからチュしてしまいました。」と、松尾が木村の頬にキスする写真をアップ。また、ライブ後には俳優・外波山文明、山本亨と出会ったことも明かし、2025年にデビュー50周年を迎えた山崎を含め、豪華すぎる面々と楽しい時間を過ごしたことを伝えた。



2024年に古希を迎えたベテランと松尾の愛らしいシーンに、ファンからは「最高」「いいね！」「なにがだか分からないけど、ずるいです」といったコメントが寄せられていた。



（よろず～ニュース編集部）