【持丸修一 77歳名将の高校野球論】#84

前回に続き、7回制導入の反対理由についてお話しします。

7回制は本当に選手のためになるのでしょうか。高校野球の主役はプレーする選手たちです。彼らはうまくなりたい、もっと試合に出たいと願い、毎日懸命に汗を流しています。ところが、7回制になれば練習試合まで出場機会が減り、プレー時間も大幅に短縮されます。

一般的に「指導者の負担を軽減する」「選手の健康を守る」という大義名分があるようですが、私は自分の働き方改革より選手の成長を優先したい。

これが勉強であれば、昼夜を問わずに机に向かっても、制限をかけられることはまずないでしょう。進学校の中には7限授業を常態化させ、土曜日も授業を行うところも見受けられます。それでも「やりすぎだ」という非難の声が上がることはまれ。勉強を野球に置き換えたとして、どこが問題なのか。自己修練、研鑽という点は同じ。しかも教育界では「一芸に秀でた人材を育てる」という考え方が主流になっています。選手が一芸を磨くために野球に精いっぱい打ち込んで、指導者は挑戦を支える環境を整える。両者が好きで取り組み、きちんと各学校の運営方針に基づいて活動しているわけです。「選手を守るため」と言われても、現場にいる身としては、納得できないところはあります。

何かが起きてからでは遅いという考え方もあるでしょう。しかし、野球という競技に100％の安全はありません。鉄球並みの硬さの球を120キロ超でやりとりし、金属製のバットを全力で振り、硬球が飛び交う中で全力疾走、勢いそのままに頭からスライディング……。低反発バットや球数制限が導入されたものの、プレー中は常にリスクと隣り合わせ。そのために私たちは、練習の中で注意力を磨いているわけです。

本質的なリスクに比べれば、7回制にしたところで、安全度はそれほど変わらないはずです。幸いにも7回制導入は確定したわけじゃない。我が専大松戸はセンバツ大会に臨みます。大会期間中、7回制導入の是非についてマイクを向けられる機会があるなら、現場に身を置く者として、率直な意見をお伝えしたいと考えています。

（持丸修一／専修大松戸 野球部監督）