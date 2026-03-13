Jリーグ参入を目指す福山、スタジアム入りの服装が「カッコよすぎる」

将来的なJリーグ参入を目指して活動している福山シティFCが、クラブの公式Xで選手達の移動着姿を公開。

SNSでは「カッコよすぎる」と話題になっている。

現在、5部相当の中国社会人リーグで活動している福山には、大分トリニータ、ヴィッセル神戸、清水エスパルスでも活躍したFW藤本憲明やFW郄木彰人、DF郄田健吾ら元Jリーガーも多く所属している。

クラブは選手達が試合に向けてデニムの移動着を着用している様子の写真を4枚アップ。そして、「福山シティFCが活動する、備後福山は『日本一のデニムの産地』と呼ばれる街」「福山のデニム生地は、なんと国内生産の8割以上を占めています！ 世界のブランドが指名するデニムが、この街の工場から毎日生まれています」と、ホームタウンの説明をした。

そして「選手たちの移動着も、この備後福山で作られたデニムです！ ぜひ試合の際は、選手たちの移動着もチェックしてみてください」と、アピールした。

この投稿に対して、ファンからは「カッコいいなぁ」「デニム素敵」「地元応援って感じでいいなぁ」「めっちゃかっこええ！」「斬新！」「めちゃくちゃいい」「皆さん似合ってる」「カッコよすぎるこれは」と、絶賛されていた。（FOOTBALL ZONE編集部）