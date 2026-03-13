かまいたち、生田衣梨奈と共演「前のめりですごくいい」 特番『かまいたちのこのドラマ…盛ってません？』14日放送
カンテレは14日、お笑いコンビ・かまいたち（山内健司、濱家隆一）と生田衣梨奈による特別番組『かまいたちのこのドラマ…盛ってません？』（後2：57〜 ※関西ローカル）を放送する。
【番組カット】弱小編集部のやり手編集者を熱演する平祐奈
日々目にする人気商品やサービス。それらを生み出し続ける日本企業の舞台裏にある、計り知れない努力、涙、そして偶然やひらめきが織りなす人間ドラマ。そんな人間味あふれるエピソードを、ショートムービーで映像化。大東駿介、平祐奈、セルライトスパをはじめとした豪華芸能人が熱演。思わず『このドラマ…盛ってません？』とツッコみたくなる、熱いドラマを届ける。
収録を終え、感想を聞かれた濱家は、スタジオで共演した生田について「久々に、あんなに売れようとしている人を見ました。前のめりですごくいいと思います」とコメント。山内が「いままで、しっかりとはしゃべったことがなかったんですけど…結構、変な人というか（笑）多分あの子、なんでもやれるタイプです」と切り込むと、濱家も「メンタルが強いよね。売れようとするモンスターというか（笑）。なんとなく今日で、全容が見えてきましたね」と評し、「『空論城』（かまいたちの机上の空論城、関西テレビ）で過酷ロケもやれそうです」とこれからの可能性に期待を見せた。
タイトルの“盛ってません？”という言葉について、山内は「“（タイトルに）いるかな？”と思いました（笑）。単純に、“盛って”いなくてもおもしろい内容でしたしね」と鋭くツッコんだ。濱家は「ホンマに…本格派（の俳優）が出てくださることで、ドラマ自体が締まりましたね（笑）」とコメント。「“盛っている”部分にバラエティ要素があります。真剣な部分もあれば、笑える部分もあって。ちょうどいいですね」と語った。
【ドラマ内容】
■大手に挑む「電子コミック大賞」への道＜NTTソルマーレ＞
総合電子書籍ストア「コミックシーモア」の片隅にある、わずか4人の弱小編集部で働くやり手の編集者・西野（平祐奈）と、マネージャーの奥田（川畑泰史）。
「絶対、うちから電子コミック大賞だしますんで！」と息巻く西野だが、大手出版社がひしめくマンガ業界で、オリジナル作品のヒットは夢のまた夢。社内からはなかなか理解されない厳しい状況で、せっかく発掘した新人作家も芽が出た途端に大手へ引き抜かれるという厳しい現実に、何度も打ちのめされてきた。
それでも諦めきれない西野は、起死回生の一手として、新しいレーベルを立ち上げることに。さらにコミックマーケットで出会った“壁サー（同人誌販売会で壁側に長蛇の列を作る人気サークル）”の漫画家・宇月によるコミック『十億のアレ。〜吉原いちの花魁〜』の編集担当となる。
西野は電子コミック大賞の栄冠をつかみ取ることができるのか？編集者の10年の努力を追う。
■“着るエアバッグ”誕生への挑戦＜株式会社ダイセル_ウェアラブルエアバッグ＞
化学メーカー・ダイセルの新製品を企画するハッシー（セルライトスパ・肥後裕之）と技術者のザッキー（セルライトスパ・大須賀健剛）は、社内でも変わり者扱いされている癖の強いコンビ。子どもを守る製品にこだわるザッキーと、一般消費者向け製品を夢見るハッシーは、衝突しながらもダイセルの主力商品である、エアバッグを活用した新たな商品開発の可能性を探る。
長年かけて2人がたどり着いたのは、高齢者の転倒時のケガを防ぐための“着るエアバッグ”、ウェアラブルエアバッグだった。
高齢者がつまずいて転倒することは、想像以上に大きな危険性を伴う。転倒時、大腿骨（だいたいこつ）周りを骨折し、そのまま寝たきりや要介護状態になってしまうケースも多い。“ウェアラブルエアバッグ”がもし現実のものとなれば、一つの社会問題を解決してしまうかもしれない。“変わり者”コンビの情熱は届くのか？
■社内イチの感動屋が贈る”俳優の域を超えた献身”への感謝の形とは＜沢井製薬＞
沢井製薬の社員たちは、長年にわたりジェネリック医薬品のCMに出演してきた俳優・高橋英樹への感謝を伝えるプロジェクトに挑んでいた。その中心にいるのは、沢井製薬イチの感動屋・安藤（大東駿介）。調べていくうちに安藤は、ジェネリック医薬品がまだ社会に受け入れられていなかった頃から、高橋がその重要性を信じ、CMキャラクターとして真摯に向き合い、普及に尽力してきたことを知る。
高橋は、自らジェネリック医薬品に携わる心境をビデオレターにして現場に伝えたり、入社式で新入社員にエールを送ったりと、その誠意は役者の域を超えていた。医療現場で「ジェネリック」ではなく「高橋英樹さんのお薬」と呼ばれるほど、彼の存在は人々の信頼を築き上げていたのだ。高橋の功績と、なによりその献身ぶりに触れた安藤。高橋への尊敬の念を深めていく。
高橋の20年にわたる思いに対し、安藤が選んだ“感謝の伝え方”とは。
