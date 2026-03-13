目黒蓮主演『SAKAMOTO DAYS』IMAXポスタービジュアル公開 スマート＆ふくよかな坂本でダイナミックに
Snow Man・目黒連が主演を務める映画『SAKAMOTO DAYS』（4月29日公開）のIMAXポスタービジュアルが公開された。迫力のあるダイナミックなビジュアルとなっている。
【動画】再現度やば！『SAKAMOTO DAYS』主要キャストが暴れまくる最新特報
同作品は目黒が演じる元殺し屋・坂本太郎が、愛する家族との平和な日常を守るため、次々と襲い来る客と戦う“日常×非日常”のソリッドアクションストーリー。坂本は全ての悪党が恐れる凄腕の殺し屋だったが、コンビニで働く女性・葵に一目惚れをしてあっさり殺し屋を引退。結婚、娘の誕生を経て、ふくよかな体型になって「坂本商店」を営んでいたが、次々と悪党が迫り来る―。
坂本は戦推定体重140キロのふくよかな姿で、圧倒的な強さと包容力を備えるが、本気モードになると最強の殺し屋としての片鱗を取り戻し、急激に痩せ細る。IMAXポスタービジュアル映し出されているのは、結婚をきっかけに伝説の殺し屋を引退後に営んでいる「坂本商店」のエプロンを身にまとう目黒演じる“スマートな坂本”と“ふくよかな坂本”の姿。一人二面性を持つ坂本の“元・最強の殺し屋”としての卓越した戦闘能力の高さを表現するように、拳でIMAX（R)ロゴごとスクリーンを打ち破るような躍動感あふれるデザインとなっており、その姿は坂本が愛する家族との平和な日常を守るため、次々と襲い来る刺客と戦っている様子を彷彿とさせる。
【動画】再現度やば！『SAKAMOTO DAYS』主要キャストが暴れまくる最新特報
同作品は目黒が演じる元殺し屋・坂本太郎が、愛する家族との平和な日常を守るため、次々と襲い来る客と戦う“日常×非日常”のソリッドアクションストーリー。坂本は全ての悪党が恐れる凄腕の殺し屋だったが、コンビニで働く女性・葵に一目惚れをしてあっさり殺し屋を引退。結婚、娘の誕生を経て、ふくよかな体型になって「坂本商店」を営んでいたが、次々と悪党が迫り来る―。