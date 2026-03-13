猫に自分のお部屋を占領されてしまったわんこ。強すぎる圧に精一杯抵抗するわんこの姿が話題を呼び、投稿は記事執筆時点で81万回再生を突破。「理不尽なことって多いよね…」「猫強すぎるｗｗ」「わんこ弱くて可愛い」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：犬が『自分のお部屋を猫に占領されてしまった』結果→あまりにも愛おしい『精一杯の抵抗』】

わんこのお部屋を猫が占領！？

TikTokアカウント「koromo_okayu」に投稿されたのは、ポメラニアンと猫たちの仁義なき戦い。投稿者さんが2匹の愛猫「ころも」ちゃんと「おかゆ」ちゃんを連れて実家に帰省した際のワンシーンです。

実家で寛ぐ投稿者さんですが、ふと猫たちに視線を向けると、そこには実家のポメラニアンさんのサークルを占領するころもちゃんの姿が…！どっしりと腰を下ろし、なぜか鋭い目線でわんこを見つめるころもちゃん。まるで自分の陣地だと高々と宣言しているようだったとか。

そんなころもちゃんに、わんこもタジタジ…。ころもちゃんの圧が強すぎて視線を合わせることもできない模様。

猫の「強すぎる圧」にタジタジのわんこ

意を決してころもちゃんの方を見るわんこですが、一瞬で身がすくんだようにブルルッと身震いまでしてしまったそう。ころもちゃんと目を合わせると石になってしまうのかも…！？

さらにぽわんとマイペースなおかゆちゃんまでも、一緒になってわんこをキッと睨みつけていたとか。普段は決して仲が良いとはいえない2匹が、このときばかりは結託し仲間意識が芽生えている様子に、投稿者さんも苦笑いだったといいます。

わんこの「精一杯の抵抗」が可愛すぎる…！

2匹からの圧に思わずその場を立ち去ったわんこ。きっと『ボクの部屋なのに…』と、理不尽な想いを抱いていることは疑いようがありません。そのもやもやをガフッ！！と声にならない声で投稿者さんにぶつけたのだとか。「帰省するたびに助けを求めてきます(笑)」と綴る投稿者さんのコメントも、わんこの飼い主ではないのに…と面白い限り。

理不尽な状況でも強く出られないわんこと、我が道を行くマイペースな猫たち…。これも犬と猫だから！？あまりに対照的な行動には思わずクスッと笑みがこぼれてしまいます。これからも帰省のたびに仁義なき戦いは繰り広げられることでしょう…！

この投稿には「猫さん、わっるい顔ww」「ポメって怒り方下手でかわいい♡」「理不尽なことって多いよな…」などのコメントが寄せられています。お互い少しずつ慣れてきているようなので、これからの関係性にも注目ですね！

TikTokアカウント「koromo_okayu」には、ころもちゃんとおかゆちゃんと暮らす投稿者さんの日常が紹介されていますよ。思わずニヤニヤしてしまうキュートな姿をご覧ください！

写真・動画提供：TikTokアカウント「koromo_okayu」さま

