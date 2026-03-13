新東名〜佐久間川合ICが一本に

三遠南信道の鳳来峡IC〜東栄IC間7.1kmが、2026年3月14日（土）15時に開通します。

【新東名から北へ】三遠南信道の「開通ルート」を見る（地図と現場写真）

三遠南信道は長野県飯田市と静岡県浜松市を結ぶ、計画延長約100kmの高規格道路です。JR飯田線と概ね並行するルートで中部地方の険しい山間部を貫き、中央道と新東名高速をつなぎます。全線が2車線で通行無料です。

うち新東名側は、浜松いなさJCT〜鳳来峡IC（愛知県新城市）間13.9kmと、今回の開通区間を挟んで東栄IC〜佐久間川合IC（静岡県浜松市）間6.9kmが開通済み。そして今回、断絶している鳳来峡IC〜東栄IC間が開通すると、新東名から佐久間川合ICまでの約28kmが一本の高規格道路でつながります。愛知県東部や、静岡県北西の山間部へのアクセスが格段に容易になります。

並走する国道151号（現道）は急勾配や急カーブが続きますが、三遠南信道は7本の高架橋と、全長3566mの三遠池場坂トンネルを含む4本のトンネルで険しい地形を走り抜けます。これにより鳳来峡IC〜東栄IC間の所要時間は5分短縮されます。

また、東栄ICは飯田市街へ通じる国道151号に接続しており、三遠南信道と組み合わせた浜松〜飯田間の移動が格段にしやすくなります。三遠南信道の未開通部である国道473号・152号沿いは、佐久間から先にいわゆる“酷道”区間があるため、都市間移動ならば国道151号に軍配が上がります。

なお、三遠南信道は現在、長野県側の飯田上久堅・喬木富田IC〜喬木IC間7.5km（飯喬道路）、長野・静岡県境の青崩峠トンネルを含む小嵐IC〜水窪北IC間13.1km（青崩峠道路）、静岡の水窪IC（仮称）〜佐久間川合IC間14.4km（水窪佐久間道路）の3区間で、事業が進行中です。