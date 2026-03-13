2万人をみてきた組織開発コンサルタント・勅使川原真衣氏の著書『組織の違和感 結局、リーダーは何を変えればいいのか？』が刊行。坂井風太氏も「革新性がある」と絶賛した同書の内容を、抜粋・再構成して特別公開する。

隠された「カッコ付きの条件」

ビジネスの場で「自分の意見を言いなさい」と言われるとき。

そこには（簡潔に）や（わかりやすく）といったカッコ付きの条件が付与されていると感じることがしばしばあります。

私たちはずっと、「タイパ」「コスパ」と言われ、「無駄なことはしてはいけない」と教え込まれてきました。

ですが、その先に何が待ち受けていたでしょうか？

組織生産性が右肩上がり……なんて話はほぼ耳にしません。

言いたいことは言えず、ちょっとした質問もできず、若手は無言で会社を去り、上司はハラスメントにおびえながら「罰ゲーム」のように管理職をこなす。

「これを言っていいのかな」「あれは聞かないほうがいいかな」と疑心暗鬼になって、相手に率直に尋ねることなく、結果的に「決めつけ」が横行しているのが、多くの職場の現在地ではないかと思っています。

「本音」よりも「気づき」を出す

では、決めつけずにどうすればいいのか。

ここで提唱したいのが、解釈の入っていない「気づき」をそのまま出すということです。

これは、本音とは異なります。嫌いとかバカだというのは、相手のことをジャッジし終わった後の本音なんですね。決めつけてしまっている。

本当は、もっとそれ以前の「ジャッジメンタルになる前のもやもや」を伝えることが大切です。ジャッジに至るまでの「なんか変だな」をつかまえる。

そうすることで、違和感が積もる前に、「私の問題」から「私たちの問題」へと転換できます。

本来、そこから初めて「じゃあ、どうしようか？」と現実的な方策に話が進むのです。