石原良純は、父を「子供に寄り添うタイプではなかった」と語る。それでも、海に連れ出される時間の中で自然の厳しさや広さを身体で知った体験は、やがて自身のものの見方や進路選択に影響を与えていく。幼少期の記憶をたどることで、世間ではあまり語られてこなかった父・石原慎太郎の素顔が浮かび上がる。※本稿は、政治ジャーナリストの石原伸晃、タレントで気象予報士の石原良純、政治家の石原宏高、美術家の石原延啓による著書『石原家の兄弟』（新潮社）の一部を抜粋・編集したものです。

子供の目線で相手をせずに

“大人遊び”を教える

折角、親父に僕の子供を会わせようと逗子まで連れて来たのに、親父の関心はものの半時で孫から艇に移ってしまったようだ。普通のお爺さんならば孫が来たら、それはそれは喜んで少しでも長く一緒に遊ぼうとするのだろう。ところがウチの親父は「子供は同じ事の繰り返しだ」と平気で言い放つ。挙げ句は、2人で艇で海へ出ようと僕を誘う。

たまの休みに一家団欒に出かけて来たのだ。僕だけ家族を残して勝手に遊べるはずもない。親父の頃とは時代が違う。いや、親父の時代にもそんな父親は、そうそういるものではなかったはずだ。

子供目線に降りての“子供遊び”はしない。“大人遊び”に子供を引き上げて一緒に遊ぶ。そうでなければ、自分が楽しくないから。それが親父のルールだった。だから時に、僕ら兄弟は小さい時から親父に海へ引っぱり出された。

お供をさせられるのは兄弟のうちのひとり。たまたま家で親父にでくわした兄弟が、その日のクルーになる。いつも怒っている父親と2人きりの時間と、軽快に海面を走る艇の楽しさ。子供にとって、恐さと楽しさがせめぎあう不思議な時間だった。

艇のことなどまるで分からない僕は、艇の中ではお客様扱いだ。親父に言われるままに、重し代わりに艇の上を右へ動いたり左へ動いたり。ロープを引けと言われれば引っぱり、放せと言われれば放り投げる。大声で怒鳴られても、新入り水夫に操艇を教えるキャプテンは、陸にいる時の親父よりもずっと優しく思えた。

続きはこちら（ダイヤモンド・オンラインへの会員登録が必要な場合があります）