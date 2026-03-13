ため池などに生息する小型の水生昆虫はナマズに襲われても口の中で抵抗するなどして吐き出され、半数が生還していることを確かめたと神戸大の研究チームが発表した。

小さいほど簡単に食べられてしまうとみられていたが、実際は多く生き残っていた。論文が１２日、国際科学誌に掲載された。

神戸大チームが論文

ナマズは口を開けて水とともに小さな獲物を吸い込み、最終的にはのみ込むとされるが、詳しい生態は不明だった。

チームは、ミズスマシ科とゲンゴロウ科、ガムシ科の８種類（体長約４ミリ〜１・９センチ）の昆虫２０匹ずつを水槽でナマズに与えて観察した。その結果、全ての昆虫がいったん吸い込まれたが、５１％が生きたまま吐き出された。

生存率は種ごとに異なり、有毒物質を分泌して身を守るミズスマシ科とゲンゴロウ科の昆虫は比較的高かった。こうした物質を出さないガムシ科は低く、体長１センチ以上の２種類は１０〜２０％しか生き残らなかったが、最小種のマメガムシ（体長４〜５ミリ）は７０％が生き残った。脚でナマズの口内にしがみつくなどし、身を守ったとみられる。

チームの杉浦真治教授（生態学）は「他の昆虫も同じように身を守っている可能性がある。歯がなく、小型の獲物を口の中でうまく保ちにくいナマズ側の要因もあるかもしれない」としている。

宮竹貴久・岡山大教授（昆虫生態学）の話「体の小ささが捕まってからの防御に役立つことを初めて示した研究だ。捕食は捕獲の瞬間で終わらず、その後の攻防が食物網や生態系の進化にも影響する可能性がある」