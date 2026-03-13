2026年3月16日（日本時間）に開催される第98回授賞式にて、マーベル映画の出演者によるリユニオン・コーナーが用意されていることがわかった。授賞式のエグゼクティブ・プロデューサーを務めるケイティ・ミュランが明かした。

授賞式を控えた3月11日の記者会見にて、ミュランは「スーパーヒーロー・ファンのためのマーベル・リユニオンを用意しています。スーパースターのスーパーヒーローたちが集まりますし、ステージには異星人も登場します。お楽しみに」とコメント。授賞式で特別コーナーが予定されていることを予告した。

第98回授賞式には、プレゼンターとしてロバート・ダウニー・Jr.、クリス・エヴァンス、グウィネス・パルトロウ、ゾーイ・サルダナ、ペドロ・パスカル、ルイス・プルマン、チャニング・テイタム、クメイル・ナンジアニという（MCU）の参加者たちが登場予定。

また、俳優部門にノミネートされているMCU経験者には、マイケル・B・ジョーダン、イーサン・ホーク、ベニチオ・デル・トロ、ステラン・スカルスガルド、ウンミ・モサクがいる。そのほかゲストとして登場するキャストがいることも考えれば、かなり大がかりなリユニオンとなりそうだ。

アカデミー賞授賞式の放送・配信を担当するABCとHuluは、マーベル・スタジオと同じくウォルト・ディズニー・カンパニー傘下。年末の『アベンジャーズ／ドゥームズデイ』に向けて、ひとつのプロモーションとして実施される意味合いもあるとみられる。

なお、第98回授賞式では『ブライズメイズ 史上最悪のウェディングプラン』（2011）の15周年記念リユニオンも予定されており、『If I Had Legs I’d Kick You（原題）』で主演女優賞候補となっているローズ・バーンのほか、クリステン・ウィグ、マーヤ・ルドルフ、メリッサ・マッカーシーが集結する。

第98 回アカデミー賞授賞式は、現地時間2026年3月15日（日）にハリウッドのドルビー・シアターで開催。本国ではABCで生放送、Huluでライブストリーミング配信される。日本国内では16日（月）午前6時30分よりNHK-BSで生中継される。

