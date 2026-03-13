レースの“見せ下着”ファッションで視線を釘付けに、ジュリーの近況に「気絶させる気？」の声

KISS OF LIFEのジュリーとハヌルが、圧倒的なビジュアルでファンの視線を釘付けにした。

3月12日、KISS OF LIFEの公式インスタグラムには、ジュリーとハヌルの近況を収めた写真が複数投稿された。

【写真】レースの下着を見せているジュリー

写真のジュリーは、オフショルダーのクロップドニットにデニムを合わせ、クールな雰囲気を演出。引き締まったウエストラインとくっきりとした目鼻立ちが相まって、強烈な存在感を放っている。特に、ボトムスからレースのアンダーウェアを覗かせる“見せパン”スタイルで、色気も振りまいている。

一方、ハヌルはホワイトのトレーニングセットアップを着用し、清純な魅力をアピール。ストレートのロングヘアとぱっちりとした瞳が際立ち、落ち着きつつも洗練された雰囲気を醸し出している。

写真を見たファンからは、「ジュリー、完全なホットガールだね」「ハヌルはいつの間にこんなに大人っぽくなったの？」「この2人は私を気絶させる気？」など、熱い反応が寄せられている。

（写真＝KISS OF LIFE公式Instagram）

◇KISS OF LIFE プロフィール

長らく練習生として過ごしたJULIE（ジュリー）とNATTY（ナッティ）を中心に、歌手シム・シンの娘BELLE（ベル）、末っ子のHANEUL（ハヌル）で結成された多国籍グループ。2023年7月5日、1stミニアルバム『KISS OF LIFE』でデビュー。2024年の「第33回ソウル歌謡大賞」をはじめ、「第13回サークルチャートミュージックアワード」「HANTEO MUSIC AWARDS」「第21回韓国大衆音楽賞」など数多くの授賞式で表彰された。2025年11月に日本1stミニアルバム『TOKYO MISSION START』で日本デビュー。