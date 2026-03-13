LEXUS¤Î¥·¡¼¥È¤Ë»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëµí³×¤¬¥Ð¥Ã¥°¤Ë¡ª ¡È¥¢¥Ã¥×¥µ¥¤¥¯¥ëÀ½ÉÊ¡É¤ËÃíÌÜ
»ñ¸»¤Î¾ÃÈñÎÌ¤òÍÞ¤¨¤¿¤ê¡¢SDGs¤ÎÃ£À®¤Ë¸ú²ÌÅª¤ÊÂÐºö¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥¢¥Ã¥×¥µ¥¤¥¯¥ë¡×¤ò¿¼·¡¤ê¡£ÏÃÂê¤Î¥×¥í¥À¥¯¥È¤Î¾Ò²ð¤«¤é»ä¤¿¤Á¤¬º£¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò»ØÆî¡ª
ºÇ¶á¤è¤¯¼ª¤Ë¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡Ö¥¢¥Ã¥×¥µ¥¤¥¯¥ë¡×
¤½¤ÎËÜ¼ÁÅª¤Ê°ÕÌ£¤«¤é¶ñÂÎÅª¤Ê¼êË¡¤Ê¤É¤ò¥ì¥¯¥Á¥ã¡¼¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¹â¹»¶µÍ¡¤È¤·¤Æ2011Ç¯¤«¤é¥¨¥·¥«¥ë¶µ°é¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤·¡¢¼ø¶È¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¥¢¥Ã¥×¥µ¥¤¥¯¥ë¼Â½¬¤ò¹Ô¤¦¡¢¤ªÃã¤Î¿å½÷»ÒÂç³ØÉíÂ°¹âÅù³Ø¹»¶µÍ¡¤ÎèÓÆâ¤¢¤ê¤µ¤µ¤ó¡£
¤ªÏÃ¤ò»Ç¤Ã¤¿ÊýèÓÆâ¤¢¤ê¤µ
¤è¤·¤¦¤Á¡¦¤¢¤ê¤µ¡¡¤ªÃã¤Î¿å½÷»ÒÂç³ØÉíÂ°¹âÅù³Ø¹»¶µÍ¡¡¢Æ±Âç³ØÈó¾ï¶Ð¹Ö»Õ¡£Çî»Î¡Ê¼Ò²ñ²Ê³Ø¡Ë¡£²ÈÄí²Ê¤Ç¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¡¢¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹¤òÂêºà¤È¤·¤¿¼ø¶È¤Å¤¯¤ê¤ä¡¢¹ñÆâ³°¤Î¥¨¥·¥«¥ë¾ÃÈñ¤Î¸¦µæ¡¦·¼È¯¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¡£
¡Ö¥¢¥Ã¥×¥µ¥¤¥¯¥ë¤È¤Ï¡¢¸Å¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤â¤Î¤ä¼Î¤Æ¤é¤ì¤ë¤â¤Î¤Ë¡¢¿·¤¿¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤äÉÕ²Ã²ÁÃÍ¤ò¤Ä¤±¤Æ¿·¤·¤¤À½ÉÊ¤ËÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤é¤»¤ë¤³¤È¡£»ä¤¬¥¨¥·¥«¥ë¶µ°é¤ò»Ï¤á¤¿»þ¤ÏÁ´¤¯ÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¸ÀÍÕ¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢2015Ç¯¤ËSDGs¤¬À©Äê¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤â¤¢¤êÇ§ÃÎÅÙ¤¬¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
º£¤Þ¤Ç¤Î¤è¤¦¤ËÂçÎÌÀ¸»º¡¦ÂçÎÌ¾ÃÈñ¡¦ÂçÎÌÇÑ´þ¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¥´¥ß¤â¤É¤ó¤É¤óÁý¤¨¤Æ´Ä¶Éé²Ù¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤ê¡¢»ñ¸»¤âÉÔÂ¤·¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¡¢Èó¾ï¤Ë¿¼¹ï¤Ê¾õ¶·¤Ë¡£
¡Ö¤½¤³¤Ç¡¢ÇÑ´þ¤òÁ°Äó¤È¤»¤º¡¢»ñ¸»²ÁÃÍ¤òºÇÂç²½¤¹¤ë¡Ø¥µ¡¼¥¥å¥é¡¼¥¨¥³¥Î¥ß¡¼¡Ê½Û´Ä·ÐºÑ¡Ë¡Ù¤Ø¤Î°Ü¹Ô¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤òÆ³Æþ¤¹¤ë¹ñÆâ³°¤Î´ë¶È¤¬Áý¤¨»Ï¤á¡¢¤½¤ÎÎ®¤ì¤Ç»º¶ÈÇÑ´þÊª¤äÇÑºà¤Ê¤É¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥¢¥Ã¥×¥µ¥¤¥¯¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¤âÂ³¡¹ÅÐ¾ì¡£½Û´Ä¤¹¤ë¼Ò²ñ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤Ë¡¢¥¢¥Ã¥×¥µ¥¤¥¯¥ë¤È¤¤¤¦¼êÃÊ¤Ï¡¢»ä¤¿¤Á¤¬¡È¥¨¥·¥«¥ë¾ÃÈñ¡É¤ò¿È¶á¤Ë¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¤Ò¤È¤Ä¤Î¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
²¼µ¤Î¥Ò¥ó¥È¤ò»²¹Í¤Ë¡¢¥¢¥Ã¥×¥µ¥¤¥¯¥ë¤ò¼«Ê¬»ö²½¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¡£
¥¢¥Ã¥×¥µ¥¤¥¯¥ë¤ò¼«Ê¬»ö²½¤¹¤ë6¤Ä¤Î¥Ò¥ó¥È
¥Ò¥ó¥È¡ ¥¢¥Ã¥×¥µ¥¤¥¯¥ë¤òÃÎ¤ë´Ä¶¤äºâÉÛ¤Ë¤âÍ¥¤·¤¤¥µ¥¤¥¯¥ë¤òºî¤ê½Ð¤¹
¤Þ¤º¤ÏÃÎ¤ë¤³¤È¤¬´ðËÜ¡£¤è¤¯¥¢¥Ã¥×¥µ¥¤¥¯¥ë¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë»È¤ï¤ì¤ë¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¤È¤Î°ã¤¤¤«¤éÃÎ¤í¤¦¡£
¡Ö¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¤ÏÉÔÍ×¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤â¤Î¤ò²ó¼ý¤·¡¢°ìÅÙ»ñ¸»¤ËÌá¤·¤Æ¤«¤é¿·¤·¤¤¤â¤Î¤òºî¤ê½Ð¤¹¤³¤È¡£°ìÊý¤Ç¡¢¥¢¥Ã¥×¥µ¥¤¥¯¥ë¤Ï¡¢¤½¤Î¤â¤Î¤ÎÆÃÄ§¤ò³è¤«¤·¤Ê¤¬¤é¿·¤·¤¤²ÁÃÍ¤äÌ¥ÎÏ¤ò²Ã¤¨¤ÆÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤é¤»¤ë¤¿¤á¡¢¥´¥ß¤¬½Ð¤Ë¤¯¤¯¡¢À½Â¤¤äÇÑ´þ¤ËÉ¬Í×¤Ê¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤òÍÞ¤¨¤é¤ì¡¢´Ä¶ÌÌ¤Ç¤â¥á¥ê¥Ã¥È¤¬Âç¤¤¤¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¿È¶á¤Ê¤â¤Î¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¡¢¥¢¥Ã¥×¥µ¥¤¥¯¥ëÀ½ÉÊ¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤¿¤á¸Ä¿Í¥ì¥Ù¥ë¤Ç¼è¤êÁÈ¤á¤Æ¡¢´Ä¶¤Ë¤â¤ªºâÉÛ¤Ë¤âÍ¥¤·¤¤¥µ¥¤¥¯¥ë¤òºî¤ê½Ð¤»¤Þ¤¹¡×
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¼Î¤Æ¤é¤ì¤Ê¤¤¤±¤ì¤É°¦Ãå¤Î¤¢¤ë¥â¥Î¤Ï¡¢¥¢¥Ã¥×¥µ¥¤¥¯¥ë¤ÎºàÎÁ¤Ë³èÍÑ¤·¤ä¤¹¤¤¡£
¡Ö»ä¤¬¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë²ÈÄí²Ê¤Î¼ø¶È¤Ç¤Ï¡¢À¸ÅÌ¤¿¤Á¤¬¾®¤µ¤¤º¢¤ËÃå¤Æ¤¤¤¿°áÎà¤Ê¤É¡¢²È¤«¤é»ý¤Á´ó¤Ã¤¿ÉÔÍ×¤ÊÉÛÃÏ¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¥Ð¥Ã¥°¤òÀ©ºî¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÂÎ¸³¤·¤¿À¸ÅÌ¤«¤é¤Ï¡Ø¥´¥ß¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤¬¡¢¤³¤ó¤Ê¤Ë²Ä°¦¤¯¤Ê¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡ª¡Ù¤È¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬¡£¥¢¥Ã¥×¥µ¥¤¥¯¥ë¤òÃÎ¤ë¤È¡¢ÉÔÍ×¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥â¥Î¤ò¥´¥ß¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢»ñ¸»¤È¤·¤Æ¸«¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡×
¥Ò¥ó¥È¢ ËÜÅö¤ËÉ¬Í×¤«Î©¤Á»ß¤Þ¤ëÇã¤¦»þ¤â¼Î¤Æ¤ë»þ¤â°ì»þÄä»ß¤·¤Æ¡¢¹Í¤¨¤ë
Åö¤¿¤êÁ°¤Ë¥â¥Î¤òÇã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¸åÀè¹Í¤¨¤º¤Ë¤¢¤ì¤â¤³¤ì¤âÇã¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤¬¤Á¡£¤·¤«¤·¡¢¥´¥ß¤äÉÔÍ×¤Ë¤Ê¤ë¥â¥Î¤ò¤Ç¤¤ë¤À¤±À¸¤ß½Ð¤µ¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¡¢¡ÈÇã¤ï¤Ê¤¤¡É¤È¤¤¤¦ÁªÂò»è¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤âÂç»ö¡£
¡Ö¥â¥Î¤ò·«¤êÊÖ¤·ÂçÀÚ¤Ë»È¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¼Ò²ñ¤ä´Ä¶¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥â¥Î¤òÃúÇ«¤Ë°·¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Î¿´¤âË¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤é¥â¥Î¤òÇã¤¦Á°¤Ë¡¢¤½¤ì¤ÏËÜÅö¤ËÉ¬Í×¤Ê¤Î¤«¡¢Â¾¤ÇÂåÍÑ¤Ç¤¤Ê¤¤¤«¡¢¥·¥§¥¢¥ê¥ó¥°¥µ¡¼¥Ó¥¹¤¬»È¤¨¤Ê¤¤¤«¡¢Çã¤¦°Ê³°¤Î¼êÃÊ¤¬¤Ê¤¤¤«¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤ò°Õ¼±ÉÕ¤±¤Æ¡×
°áÎà¤Î¾ì¹ç¡¢»ñ¸»²ó¼ý¤µ¤ì¤ÆÅÓ¾å¹ñ¤ËÁ÷¤é¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤¬¡¢¤½¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤¬Å¬ÀÚ¤Ë³èÍÑ¤µ¤ì¤º¥´¥ß¤Î»³¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¡¢´Ä¶ÇË²õ¤ò°ú¤µ¯¤³¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¼Î¤Æ¤ë»þ¤âÀè¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Ê¤¬¤é°ìÅÙÎ©¤Á»ß¤Þ¤ë¤³¤È¡£ËÜÅö¤ËÉÔÍ×¤Ê¤Î¤«¡¢¥¢¥Ã¥×¥µ¥¤¥¯¥ë¤Ç¤¤Ê¤¤¤«¡¢»È¤¤Æ»¤òÌÏº÷¤·¤Æ¤ß¤ë¤³¤È¤¬Âç»ö¤Ç¤¹¡×
¥Ò¥ó¥È£ ¤É¤ó¤Ê¥×¥í¥À¥¯¥È¤¬¤¢¤ë¤Î¤«Ä´¤Ù¤ë¥¢¥Ã¥×¥µ¥¤¥¯¥ë¤Î¿·¤¿¤Ê²ÄÇ½À¤òÀÚ¤êÂó¤¯
½Û´Ä·¿¼Ò²ñ¤ËÂÐ¤¹¤ë°Õ¼±¤¬¹â¤¤²¤ÊÆ¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¥¢¥Ã¥×¥µ¥¤¥¯¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¤ä¥×¥í¥À¥¯¥È¤¬Â³¡¹¤È¥í¡¼¥ó¥Á¤µ¤ì¡¢ºÇ¶á¤Ç¤Ï¹ñÆâ¤Ç¤âÂ¿ºÌ¤ÊÀ½ÉÊ¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö»º¶ÈÇÑ´þÊª¤äÇÑºà¤Ê¤É¡¢¼Î¤Æ¤é¤ì¤ë¤Ï¤º¤À¤Ã¤¿ÁÇºà¤ò³è¤«¤·¤Æ¡¢¥¦¥£¥Ã¥È¤ËÉÙ¤ó¤ÀÂ¿ÍÍ¤Ê¥×¥í¥À¥¯¥È¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¤µ¤é¤Ëµ¤±Ô¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤ä¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¤¬»²²è¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¤ä¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤âÂ¿¤¤¤¿¤á¡¢¤É¤ì¤â¥¢¡¼¥ÈÀ¤ä¥Ç¥¶¥¤¥óÀ¤Î¹â¤µ¤¬Ì¥ÎÏ¡£
¡Ö¼Ò²ñ¤ä´Ä¶¤ËÇÛÎ¸¤·¤¿¥×¥í¥À¥¯¥È¤È¤¤¤¦¤È¡¢¥ª¥·¥ã¥ì¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤À¤«¤éÁ±°Õ¤ÇÇã¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤Ï¤¤¤¤¤±¤ì¤É¡¢·ë¶É°ì²ó¤â»È¤ï¤º¤Ë¼Î¤Æ¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦·Ð¸³¤ò¤ª»ý¤Á¤ÎÊý¤âÂ¿¤¤¤Ï¤º¡£¤·¤«¤·ºÇ¶á¤Î¥¢¥Ã¥×¥µ¥¤¥¯¥ë¥×¥í¥À¥¯¥È¤Ï¡¢¡È¤è¤êÌ¥ÎÏÅª¤Ç²ÁÃÍ¤Î¤¢¤ë¥â¥Î¡É¤ËÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤é¤»¤ë¤³¤È¤ò¼´¤Ë¿ø¤¨¤Æºî¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢ºî¤ê¼ê¤ÎÇ®ÎÌ¤â´¶¤¸¤é¤ì¡¢¤º¤Ã¤È»È¤¤¤¿¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê¥ª¥·¥ã¥ì¤Ç¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤Î¹â¤¤¥â¥Î¤Ð¤«¤ê¤Ç¤¹¡×
¥Ò¥ó¥È¤ ¥¢¥Ã¥×¥µ¥¤¥¯¥ë¤ò³Ú¤·¤à¼«Âð¤Ç¤âµ¤·Ú¤Ë¥¢¥Ã¥×¥µ¥¤¥¯¥ëÂÎ¸³¤ò¡ª
¥¢¥Ã¥×¥µ¥¤¥¯¥ë¤Î´ðËÜ¤òÃÎ¤ê¡¢ÃÎ¼±¤ä¾ðÊó¤òÆÀ¤¿¤é¡¢º£ÅÙ¤Ï¼«Ê¬¤Ç¤â³Ú¤·¤ó¤Ç¤ß¤è¤¦¡£
¡Ö¥¢¥Ã¥×¥µ¥¤¥¯¥ëÀ½ÉÊ¤ò¹ØÆþ¤¹¤ë¤Î¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Î¤³¤È¡¢¥¢¥Ã¥×¥µ¥¤¥¯¥ëÂÎ¸³¤¬¤Ç¤¤ë¥ï¡¼¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤Ë»²²Ã¤·¤Æ³Ú¤·¤ó¤Ç¤ß¤ë¤Î¤â¤¢¤ê¡£¤Þ¤¿²È¤Ë¤¤¤Ê¤¬¤é¤Ç¤¤ë¼êÃÊ¤Î¤Ò¤È¤Ä¤¬¡Ø¥ê¥á¥¤¥¯¡Ù¡£¼«Âð¤ËÌ²¤Ã¤Æ¤¤¤ë¸ÅÃå¤äÃåÊª¤Ê¤É¤ò¾®Êª¤ä¥Þ¥Ã¥È¡¢ÆéÉß¤¤Ê¤É¤Ë¤·¤¿¤ê¤È¿·¤·¤¤Ì¿¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¢¤²¤ë¤³¤È¤Ç¡¢À¤³¦¤Ë¤Ò¤È¤Ä¤·¤«¤Ê¤¤¿·¤¿¤Ê¸ÄÀ¤äÈþ¤·¤µ¤¬À¸¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿»þ´Ö¤ä¼ê´Ö¤ò¤«¤±¤¿Ê¬¡¢°¦Ãå¤âÍ¯¤¤Þ¤¹¡×
³ä¤ì¤¿¤ê¥Ò¥Ó¤¬Æþ¤Ã¤¿´ï¤ò¼¿¤ÇÀÜÃå¤·¡¢¶âÊ´¤Ê¤É¤ÇÁõ¾þ¤·¤Æ»Å¾å¤²¤ëÆüËÜÅÁÅý¤Î¡Ö¶â·Ñ¤®¡×¤â¡¢¥¢¥Ã¥×¥µ¥¤¥¯¥ë¤Î¤Ò¤È¤Ä¡£ºÇ¶á¤Ï¥ê¥á¥¤¥¯¤â¶â·Ñ¤®¤â¡¢½é¿´¼Ô¸þ¤±¤Î¥¥Ã¥È¤¬ÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ÍøÍÑ¤¹¤ë¤Î¤â¤¢¤ê¡£
¥Ò¥ó¥È¥ À¸³è¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤ë¥¢¥Ã¥×¥µ¥¤¥¯¥ë¤òÍÍ¡¹¤ÊÊ¬Ìî¤Ç³èÍÑ¡ª
»ñ¸»¤ò½Û´Ä¤µ¤»¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï¡¢¥â¥Î¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¿©ÉÊ¤ä²Ö¤Ê¤É¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÊ¬Ìî¤Ç¥¢¥Ã¥×¥µ¥¤¥¯¥ë¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÇÑ´þÀ£Á°¤Î¿©ºà¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¡¢ÊÌ¤Î¿©ÉÊ¤äÎÁÍý¤Ë¥¢¥ì¥ó¥¸¤·¤¿¤ê¡¢À¸¥´¥ß¤òÅÚ¤Ë´Ô¤·¡¢ÂÏÈî¤äÉåÍÕÅÚ¤È¤·¤ÆÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤é¤»¤ë¥³¥ó¥Ý¥¹¥È¤ò³èÍÑ¤¹¤ì¤Ð¡¢¿©ÉÊ¥í¥¹ºï¸º¤Ë¤â·Ò¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿·ëº§¼°¤ä¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ê¤É¤ÇÍÑ°Õ¤µ¤ì¤¿²Ö¤ò¾®Ê¬¤±¤Ë¤·¤Æ»²²Ã¼Ô¤ËÇÛ¤ë¤Ê¤É¤¹¤ì¤Ð¡¢À¸³è¶õ´Ö¤Ë¾þ¤Ã¤ÆºÆÅÙ³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡×
ÉÔÍ×¤Ê¤â¤Î¤Ï¡¢¥Õ¥ê¡¼¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¥µ¥¤¥È¤Ê¤É¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¡¢½Û´Ä¤µ¤»¤ë¤Î¤â¼ê¡£
¡Ö¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÉÔÍ×¤Ê¤â¤Î¤Ç¤â¡¢¤½¤ì¤¬Ã¯¤«¤ÎÂç¤¤Ê¼ê½õ¤±¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â¡£¼ê´Ö¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤â¡¢ÁÐÊý¤Ë¤È¤Ã¤Æwin-win¤Î·ë²Ì¤¬ÆÀ¤é¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¡ª¡×
¥Ò¥ó¥È¦ Ì¤Íè¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤ëÌ¤Íè¤Ë»×¤¤¤òÃÚ¤»¤Æ¡¢½Û´Ä¤ÎÎØ¤ò¹¤²¤ë
Ì¤Íè¤Ë¤â»×¤¤¤òÃÚ¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢»ñ¸»¤ò½Û´Ä¤µ¤»¤Æ¤¤¤¯°ÕÌ£¤ò¸«½Ð¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¡£
¡Ö¥Í¥¤¥Æ¥£¥Ö¡¦¥¢¥á¥ê¥«¥ó¤Î¶µ¤¨¤ÎÃæ¤Ë¡Ø7À¤ÂåÀè¤ò¹Í¤¨¤è¡Ù¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£7À¤ÂåÀè¡¢¿ôÉ´Ç¯¸å¤Î»ÒÂ¹¤¿¤Á¤ËÈþ¤·¤¤¼«Á³´Ä¶¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤Ç¡¢¿Í´Ö¤â¼«Á³¤Î°ìÉô¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¡¢¤½¤·¤ÆÌ¿¤¬¿¥¤ê¤Ê¤¹½Û´Ä¥ê¥º¥à¤ÎÂçÀÚ¤µ¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¹ÔÆ°¤òµ¯¤³¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×
¤Þ¤¿¡¢º£Ç¯3·î20Æü¡Á29Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡Ö¥´¡¼¥ë¥É¥¦¥¤¥ó ÃÏµå¤Ë¤ä¤µ¤·¤¤Ì¤Íè¤ÎÉþ¡¢¤Ò¤é¤á¤Å¸¡×¤Ç¡¢¥Ò¥ó¥È¤òÆÀ¤ë¤Î¤â¤¢¤ê¡ª
¡Ö»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ä¼ã¼Ô¤Î¤Ò¤é¤á¤¤ä¥¢¥¤¥Ç¥¢ºîÉÊ¤¬Å¸¼¨¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£ÃÏµå¤ÎÌ¤Íè¤È¤³¤ì¤«¤é¤ÎÉþ¤Îºß¤êÊý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤ë¤¤Ã¤«¤±¤¬ÆÀ¤é¤ì¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤¼¤ÒÂ¤ò±¿¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤Ï¡×
èÓÆâ¤µ¤óÃíÌÜ¤Î¥¢¥Ã¥×¥µ¥¤¥¯¥ëÀ½ÉÊ¡ª
¥È¥è¥¿¡ÖTsugi-Craft by TOYOTA UPCYCLE¡×
Product file 01¼Ö¤Î¥·¡¼¥È¤ÎËÜ³×ÇÑºà¤¬¡¢¥Ð¥Ã¥°¤Ë¡ª
LEXUS¤Î¥·¡¼¥È¤Ë»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¹âÉÊ¼Á¤Êµí³×¤ÎÇÑºà¤òÍÑ¤¤¤¿¡¢¥È¥è¥¿¼«Æ°¼Ö¤Î¥¢¥Ã¥×¥µ¥¤¥¯¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¡£¡Ö¼ã¼ê¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤Î°ìË¡»ÕÂóÌç¤µ¤ó¤¬¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¼ê¤¬¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¥«¥Ã¥³¤è¤¯¤Æ¤«¤Ä¾æÉ×¡×¡£¿¦¿Íµ»½Ñ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÇÑºà¤ò·Ò¤®¹ç¤ï¤»¥Ñ¥Ã¥Á¥ï¡¼¥¯¤Î¤è¤¦¤ËºÆ¹½ÃÛ¤·¤¿¥Ð¥Ã¥°¤Ï¡¢¥æ¥Ë¥»¥Ã¥¯¥¹¤Ç»È¤¨¤ëÁ´6·¿¡£https://global.toyota/newbiz/toyotaupcycle/tsugicraft/
ÇµÂ¼¹©éº¼Ò Ì¤ÍèÁÏÂ¤¸¦µæ½ê/&SPACE PROJECT¡Ö¥í¥±¥Ã¥È¥¿¥ó¥¯¥¹¥Ô¡¼¥«¡¼¡×
Product file 02
Photo by akihito endo±§Ãè¤Ø¤ÎÌ´¤ò¾è¤»¤¿ÇÑºà¤Ç²»³ÚÂÎ¸³
±§Ãè»º¶È¤¬À¹¤ó¤ÊËÌ³¤Æ»¡¦Âç¼ùÄ®¤Î¶¨ÎÏ¤Î¤â¤È¡¢³«È¯¤Î²áÄø¤Ç»î¸³»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¥í¥±¥Ã¥ÈÇ³ÎÁ¥¿¥ó¥¯¤òÄ´Ã£¡£¤½¤Î¥¿¥ó¥¯¤ò¡¢¥¹¥Ô¡¼¥«¡¼¡ÖDEBRIS¡×¤Î¥¥ã¥Ó¥Í¥Ã¥È¤ËºÆ¹½ÃÛ¡£¡Ö¡Ø±§Ãè¤Ï½ÅÎÏ¤¬¤Ê¤¯¾å²¼º¸±¦¤È¤¤¤¦³µÇ°¤¬Â¸ºß¤·¤Ê¤¤¡Ù¤³¤È¤«¤éÃåÁÛ¤òÆÀ¤Æ¡¢360ÅÙ¤Ë²»¤¬¹¤¬¤ëÌµ»Ø¸þÀ¹½Â¤¤òºÎÍÑ¤·¡¢²»¤¬ÊªÀ¨¤¯¤¤¤¤¡×¡£ÄºÅÀ¤ËÉâ¤«¤Öµå·Á¤Î¥ª¥Ö¥¸¥§¤â°õ¾ÝÅª¡£https://debris.and-space-project.jp/
PIET HEIN EEK¡ÖÇÑºà²È¶ñ¡×
Product file 03ÌÚ¤¯¤º¤Ê¤É¤¬¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¤Î¼ê¤Ç²È¶ñ¤Ë
¥ª¥é¥ó¥À¿Í¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¤Î¥Ô¡¼¥È¡¦¥Ø¥¤¥ó¡¦¥¤¡¼¥¯¤µ¤ó¤Î¥×¥í¥À¥¯¥È¡£¼«Á³¤ÎÃæ¤Ç¸«¤Ä¤±¤¿¥¹¥¯¥é¥Ã¥×ºàÌÚ¤ä¹©¾ìÇÑ´þÊª¤Ê¤É¤ÎÁÇºà¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢ºÇ¿·¤Î¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤Ç¹©Äø¤ò¾Ê¤¡¢¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ê²È¶ñ¤ä»¨²ß¤òÁÏ½Ð¡£¡ÖÁÇºà¤«¤éÌÌÇò¤µ¤ò¸«½Ð¤·¤Æ¡¢¤¤¤í¤ó¤ÊÇÑºà¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Æºî¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ÌÜ¤ò°ú¤¯²È¶ñ¤ä»¨²ß¤Ð¤«¤ê¡×¡£¤É¤ì¤â°ìÅÀ¥â¥Î¤Ê¤Î¤Ç¡¢Í£°ìÌµÆó¤ÎÂ¸ºß´¶¤Ç¤Þ¤µ¤Ë°ìÀ¸¥â¥Î¡ª https://pietheineek.nl/en
MAKOO¡Ö¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¥ì¥¶¡¼¥Ð¥Ã¥°¡×
Product file 04¥É¥¤¥Ä»º¤ÎºÆÀ¸³×¤ò³è¤«¤·¤ÆÀ©ºî
À¶À¡Çò²Ï¤òµòÅÀ¤È¤¹¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¡£¥É¥¤¥Ä¤ÇÌó100Ç¯Á°¤«¤éÀ¸»º¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¥ì¥¶¡¼¤òÍÑ¤¤¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¤«¤éÀ©ºî¤Þ¤Ç¤ò°ì´Ó¤·¤Æ¹Ô¤¤¡¢¼ê¿¨¤ê¤ä»È¤¤¿´ÃÏ¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤¿¥×¥í¥À¥¯¥È¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¡£Á´¤Æ¤ò¹ñÆâ¤Çºî¤ê¾å¤²¡¢¥¢¡¼¥È¤òÄÌ¤·¤¿É½¸½¤ò¥×¥í¥À¥¯¥È¤Ë¹þ¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¥Ð¥Ã¥°¤äÊ¸¶ñ¡¢ÆüÍÑÉÊ¤Ê¤ÉÉý¹¤¤¥×¥í¥À¥¯¥È¤¬¤¢¤ê¡¢Å·Á³Èé³×¤Î¼Á´¶¤äÉ÷¹ç¤¤¤¬ÁÇÅ¨¡×¡£https://makoo1.thebase.in/
Soundbounce¡Ö¥Æ¥Ë¥¹¥Ü¡¼¥ë¥Á¥§¥¢¡×
Product file 05ÂçÎÌÇÑ´þ¤µ¤ì¤ë¥Æ¥Ë¥¹¥Ü¡¼¥ë¤¬°Ø»Ò¤Ë
Ç¯´Ö4²¯¸Ä¤âÀ¸»º¤µ¤ì¡¢¤½¤ÎÁ´¤Æ¤¬Ëä¤áÎ©¤ÆÃÏ¤ÇÊ¬²ò¤µ¤ì¤ë¤Þ¤Ç¤Ë400Ç¯°Ê¾å¤«¤«¤ë¤È¤¤¤¦¥Æ¥Ë¥¹¥Ü¡¼¥ë¡£¤½¤ÎÌäÂê¤ò²ò·è¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¥Ù¥ë¥®¡¼¤Î¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¤¬°Ø»Ò¤Ê¤É¤Î¥«¥¹¥¿¥à²È¶ñ¤Ë¥Æ¥Ë¥¹¥Ü¡¼¥ë¤òºÆÍøÍÑ¡£¡Ö¥Æ¥Ë¥¹¥Ü¡¼¥ë¤ò±ß·Á¤Î¥â¥¸¥å¡¼¥ëÁÇºà¤ËºÆÀ¸¤·¤Æ³èÍÑ¡£ÀÜÃåºÞ¤ò°ìÀÚ»È¤ï¤º¤Ëºî¤é¤ì¤ë¤³¤Î¥×¥í¥À¥¯¥È¤Ï¡¢³¤³°¤Ç¤â¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡£https://www.gp-award.com/en/products/soundbounce
Carton¡ÖÃÊ¥Ü¡¼¥ëºâÉÛ¡×
Product file 06À¤³¦Ãæ¤Î¥«¥é¥Õ¥ë¤ÊÃÊ¥Ü¡¼¥ë¤ËÂ©¿á¤ò
30°Ê¾å¤Î¹ñ¤«¤éÃÊ¥Ü¡¼¥ë¤ò½¦¤¤½¸¤á¤Æ¤¤¤ëÈþÂç½Ð¿È¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡¦ÅçÄÅÅß¼ù¤µ¤ó¤¬¡¢¤½¤ì¤éÃÊ¥Ü¡¼¥ë¤Ò¤È¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤Î¸ÄÀ¤ò³è¤«¤·¤Æ¡¢¿È¶á¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ë²Ã¹©¡£¡Ö¥á¥¤¥ó¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ÏºâÉÛ¤ä¥³¥¤¥ó¥±¡¼¥¹¡¢¥«¡¼¥É¥±¡¼¥¹¡£ÁÇºà¤¬ÃÊ¥Ü¡¼¥ë¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¤Û¤É¥Ç¥¶¥¤¥óÀ¤¬¹â¤¯¡¢ÂÑµ×À¤¬¤¢¤êÄ¹¤¯»È¤¨¤Þ¤¹¡×¡£¼ÂºÝ¤Ë¥¢¥Ã¥×¥µ¥¤¥¯¥ëÂÎ¸³¤¬¤Ç¤¤ë¥ï¡¼¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤â³«ºÅ¡£https://store.carton-f.com/
¡ÊÍ¡Ë»³ÅÄÍÜËª¾ì¡Ö¤ß¤Ä¤í¤¦¥Ö¥í¥Ã¥¯¡×
Product file 07¤ß¤Ä¤Ð¤Á¤ÎÁã100¡ó¤Ç¤Ç¤¤¿¤ß¤Ä¤í¤¦
¤ß¤Ä¤Ð¤Á¼«¿È¤¬Ê¬Èç¤¹¤ëÅ·Á³¤ÎÏ¹¡Ö¤ß¤Ä¤í¤¦¡×¤Ë¤Ï¡¢ÊÝ¼¾¤ä¹³¶ÝºîÍÑ¤¬¤¢¤ê¡¢¤ß¤Ä¤í¤¦¥é¥Ã¥×¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤â¡£¡ÖÄ¹Ìî¸©¿ÛË¬»Ô¤ÎÍÜËª¾ì¤Çºî¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ß¤Ä¤í¤¦¤ò¼è¤ê´ó¤»¤Æ¡¢¤ß¤Ä¤í¤¦¥é¥Ã¥×¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÍÏ¤«¤·¤¿¤ß¤Ä¤í¤¦¤Ê¤É¤òÉÛ¤ËÀ÷¤ß¹þ¤Þ¤»¤ë¤À¤±¤Ê¤Î¤Ç´ÊÃ±¡ª¡×¡£Ì©Ãå¤·¡¢·«¤êÊÖ¤·»È¤¨¤ë¤¿¤á¡¢¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¸¶ÎÁ¤Î¥é¥Ã¥×¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë¡£https://www.kogen8383.com/
REMARE¡ÖÇÑ´þ¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯½º´ï¡×
Product file 08Ê£¹ç¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¤ò½º´ï¤È¤·¤ÆÁÉ¤é¤»¤ë¡ª
¡ÖÆüËÜ¤ÇÇÑ´þ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¤ÏÇ¯´ÖÌó800Ëüt¡£ÇÑ´þÊª¤ÎÂ¿¤¯¤¬Ê£¿ôÁÇºà¤Ç¤Ç¤¤¿Ê£¹ç¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¤ÇÊ¬Î¥¤¬Æñ¤·¤¤¤¿¤á¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¥¢¥Ã¥×¥µ¥¤¥¯¥ë¤¹¤ëÆÈ¼«µ»½Ñ¤ò³«È¯¤·¡¢ÇÑ´þ¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¤ÎºÆ»ñ¸»²½¤«¤é³èÍÑÂ¥¿Ê¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡£Â¿¤¯¤Î´ë¶È¤È¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¥·¥Ã¥×¤ò·ë¤Ó¡¢ºÇ¶á¤Ï¡¢¿©ÉÊ¥á¡¼¥«¡¼¡Ö¥«¥ó¥í¡×¤ÎÇÑ´þÊñºà¤òÁÇºà¤È¤·¤ÆÇã¤¤¼è¤ê¡¢¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ä¥Ù¥ó¥Á¤Ê¤É¤Î½º´ï¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¡£https://remare.jp/
