¡õbe¤Î¥Ô¥ó¥¯¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥óÅÐ¾ì♡¸ÂÄê¥é¥¤¥é¥Ã¥¯¥Áー¥¯¡õÀ¸¥Ä¥ä¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¥Õ¥¡¥ó¥Ç

¥Ø¥¢¥á¥¤¥¯¥¢¥Ã¥×¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È²ÏËÌÍµ²ð¤¬¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¤¹¤ë¥³¥¹¥á¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¡õbe¡Ê¥¢¥ó¥É¥Óー¡Ë¡×¤«¤é¡¢½Õ¸ÂÄê¤Î¡Ö¥Ô¥ó¥¯¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡×¥·¥êー¥º¤¬ÅÐ¾ì¡£¿Íµ¤¤Î¡Ö¡õbe ¥×¥ì¥¹¥È¥Áー¥¯¡×¤Ë¤ÏÆ©ÌÀ´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë¸ÂÄê¿§¡Ö¥é¥¤¥é¥Ã¥¯¡×¤¬Ãç´ÖÆþ¤ê¤·¡¢¡Ö¡õbe ¥°¥í¥¦¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¥Õ¥¡¥ó¥Çー¥·¥ç¥ó¡×¤Ë¤Ï9¼ï¤Î¥Ô¥ó¥¯¥¨¥¥¹¢¨1¤òÇÛ¹ç¤·¤¿½Õ»ÅÍÍ¤Î¸ÂÄê¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£µ¨Àá¤ÎÊÑ¤ï¤êÌÜ¤ÎÈ©¤ò¤ä¤µ¤·¤¯Êñ¤ß¹þ¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢½Ü¤Î¥Ä¥ä´¶¥á¥¤¥¯¤ò³Ú¤·¤á¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¹♡
Æ©ÌÀ´¶¤ò±é½Ð¤¹¤ë¸ÂÄê¥é¥¤¥é¥Ã¥¯¥Áー¥¯
²Á³Ê¡§2,420±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡Ö¡õbe ¥×¥ì¥¹¥È¥Áー¥¯¡×¤Ï¡¢Æ©¤±´¶¤Î¤¢¤ë¥·¥¢ー¤ÊÈ¯¿§¤Ç¿Íµ¤¤Î¥×¥ì¥¹¥È¥Áー¥¯¡£º£²ó¡¢¸ÂÄê¿·¿§¡Ö¥é¥¤¥é¥Ã¥¯¡×¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¸ÂÄê¿·¿§¡Û¥é¥¤¥é¥Ã¥¯
È©¤Ë¤Õ¤ó¤ï¤êÍÏ¤±¹þ¤àÆ©ÌÀ´¶¤Î¤¢¤ëÀÄ¤ß¥Ô¥ó¥¯¡£¥Ñー¥½¥Ê¥ë¥«¥éー¤òÌä¤ï¤º¡¢½Ü¤ÎÉ½¾ð¤ò±é½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú´ûÂ¸¿§¡Û¥·ー¥à¥ì¥¹¥Ùー¥¸¥å
¤¯¤¹¤Þ¤ºÈ©¤Ë¤Ê¤¸¤ß¡¢Âç¿Í¤Ã¤Ý¤¤É½¾ð¤Ë»ÅÎ©¤Æ¤ë¥Ùー¥¸¥å¥«¥éー¡£
±£ÊÃÎÏ¤ò¤¢¤¨¤ÆÍÞ¤¨¤¿¥·¥¢ーÈ¯¿§¤Ç¡¢¹ü³Ê¤òÈþ¤·¤¯¸«¤»¤ë¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤Ê»Å¾å¤¬¤ê¤ò¼Â¸½¡£¥Ñー¥ë¤Ê¤·¤Î¥Ïー¥Õ¥Þ¥Ã¥È¼Á´¶¤ÇÈ©¤«¤éÉâ¤«¤º¡¢¤Õ¤ó¤ï¤ê¤È·ì¿§´¶¤ò¥×¥é¥¹¤·¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¥¢¥ë¥¬¥Ë¥¢¥¹¥Ô¥Î¥µ³ËÌý¡ÊÊÝ¼¾À®Ê¬¡Ë¤Ê¤É¸·Áª¤·¤¿¥Ü¥¿¥Ë¥«¥ëÀ®Ê¬¢¨1¤òÇÛ¹ç¤·¡¢¼«Á³Í³Íè»Ø¿ô¢¨2¤Ï88¡ó¡£
³¦ÌÌ³èÀºÞ¡¢»ç³°ÀþµÛ¼ýºÞ¡¢¹áÎÁ¡¢¥¢¥ë¥³ー¥ë¡¢¹ÛÊªÌý¡¢¹çÀ®»À²½ËÉ»ßºÞÉÔ»ÈÍÑ¤Î6¤Ä¤Î¥Õ¥êー½èÊý¤Ç¡¢¤ªÅò¤ÈÀÐ¤±¤ó¥¿¥¤¥×¤ÎÀö´éÎÁ¤Ç´ÊÃ±¤ËÍî¤È¤»¤Þ¤¹¡£
3·î16Æü¡Ê·î¡Ë¡§¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤ª¤è¤Ó¥í¥Õ¥È¡¦¥í¥Õ¥È¥Í¥Ã¥È¥¹¥È¥¢¤Ë¤Æ½ç¼¡Àè¹ÔÈ¯Çä
3·î26Æü¡ÊÌÚ¡Ë¡§Á´¹ñÈ¯Çä
¢¨1 ¥¢¥ë¥¬¥Ë¥¢¥¹¥Ô¥Î¥µ³ËÌý¡ÊÊÝ¼¾À®Ê¬¡Ë
¢¨2 ISO16128½àµò¡¢¿å¤ò´Þ¤à
%Recipe¿·ºî♡UV¥×¥é¥¤¥Þー¡õ¿å¸÷¥Æ¥£¥ó¥È¤Ç½Ü¤Î¥Ä¥ä¥á¥¤¥¯
½Õ¸ÂÄê¥Ô¥ó¥¯¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Î¥Ä¥äÈ©¥Õ¥¡¥ó¥Ç
²Á³Ê¡§3,520±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡Ö¡õbe ¥°¥í¥¦¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¥Õ¥¡¥ó¥Çー¥·¥ç¥ó ¥Ô¥ó¥¯¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡×¤Ï¡¢ÇöËì¥Ï¥¤¥«¥Ðー¤ÇÀ¸¥Ä¥äÈ©¤ò³ð¤¨¤ë¿Íµ¤¥Õ¥¡¥ó¥Çー¥·¥ç¥ó¤Î½Õ¸ÂÄê¥â¥Ç¥ë¡£
¥é¥¤¥È¥Ùー¥¸¥å¡§¿§Çò～ÉáÄÌÈ©¤ÎÊý¤Ë
¥Ùー¥¸¥å¡§ÉáÄÌ～·ò¹¯Åª¤ÊÈ©¤ÎÊý¤Ë
¥íー¥º¤ä¥ä¥Þ¥¶¥¯¥é¤Ê¤É9¼ï¤Î¥Ô¥ó¥¯¥¨¥¥¹¢¨1¤òÇÛ¹ç¤·¡¢ÍÉ¤é¤®¤ä¤¹¤¤µ¨Àá¤ÎÈ©¤Ë¤¦¤ë¤ª¤¤¥ô¥§ー¥ë¤ò¥×¥é¥¹¡£
´¥Áç¤ä³°Åª»É·ã¤«¤éÈ©¤ò¼é¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢ÆâÂ¦¤«¤éËþ¤¿¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¥Ä¥äÈ©¤ØÆ³¤¤Þ¤¹¡£
¿å¤ò¤Þ¤È¤Ã¤¿¤è¤¦¤ÊÇöËì¥Õ¥£¥ë¥à¤¬È©¤ËÌ©Ãå¤·¡¢ÌÓ·ê¤ä¿§¥à¥é¤ò¥«¥Ðー¤·¤Ê¤¬¤é¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤Ê¥Ä¥ä¤ò±é½Ð¡£Ä«¤Î»Å¾å¤¬¤ê¤ò24»þ´Ö¢¨2¥ー¥×¤·¤Þ¤¹¡£
SPF50¡¦PA++++¤Î¹â¤¤UV¥«¥Ã¥È¸ú²Ì¤Ç»ç³°Àþ¤«¤éÈ©¤ò¼é¤ê¡¢»ç³°Àþ¤Ë¤è¤ë´¥Áç¤ä¥·¥ß¡¦¤½¤Ð¤«¤¹¤òËÉ¤®¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¹ÛÊªÌý¡¢¥¢¥ë¥³ー¥ë¡¢»ç³°ÀþµÛ¼ýºÞ¡¢¹çÀ®Ãå¿§ÎÁ¡Ê¥¿ー¥ë·Ï¿§ÁÇ¡Ë¡¢¹áÎÁ¡¢¹çÀ®»À²½ËÉ»ßºÞ¡¢¥Ñ¥é¥Ù¥ó¡¢¥Þ¥¤¥¯¥í¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¥Óー¥ºÉÔ»ÈÍÑ¤Î8¤Ä¤Î¥Õ¥êー½èÊý¡£¤ªÅò¤ÈÀÐ¤±¤ó¥¿¥¤¥×¤ÎÀö´éÎÁ¤ÇÍî¤È¤»¤Þ¤¹¡£
3·î16Æü¡Ê·î¡Ë¡§¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤ª¤è¤Ó¥í¥Õ¥È¡¦¥í¥Õ¥È¥Í¥Ã¥È¥¹¥È¥¢¤Ë¤Æ½ç¼¡Àè¡¹¹ÔÈ¯Çä
3·î26Æü¡ÊÌÚ¡Ë¡§¥×¥é¥¶¡¦¥·¥ç¥Ã¥×¥¤¥ó¤Ë¤Æ½ç¼¡Àè¹ÔÈ¯Çä
4·î15Æü¡Ê¿å¡Ë¡§Á´¹ñÈ¯Çä
¢¨1 ¥ä¥Þ¥¶¥¯¥é²Ö¥¨¥¥¹¡¢¥â¥â²Ì¼Â¥¨¥¥¹¡¢¥¶¥¯¥í²Ì¼Â¥¨¥¥¹¡¢¥Ï¥¹²Ö¥¨¥¥¹¡¢¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¥íー¥º²Ö¥¨¥¥¹¡¢¥Ë¥ó¥Õ¥¡¥¨¥¢¥¢¥ë¥Ð²Ö¥¨¥¥¹¡¢¥¹¥¤¥«²Ì¼Â¥¨¥¥¹¡¢¥ê¥ó¥´²Ì¼Â¥¨¥¥¹¡¢¥°¥ìー¥×¥Õ¥ëー¥Ä²Ì¼Â¥¨¥¥¹¡Ê¤¹¤Ù¤ÆÀ°È©À®Ê¬¡Ë
¢¨2 ¡õbeÄ´¤Ù¡¢¸Ä¿Íº¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹
½Õ¥á¥¤¥¯¤òºÌ¤ë¸ÂÄê¥Ô¥ó¥¯¥³¥¹¥á
¤³¤Î½Õ¤Î¡Ö¡õbe ¥Ô¥ó¥¯¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡×¤Ï¡¢Æ©ÌÀ´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë¥é¥¤¥é¥Ã¥¯¥Áー¥¯¤È¡¢À¸¥Ä¥äÈ©¤ò³ð¤¨¤ë¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¥Õ¥¡¥ó¥Çー¥·¥ç¥ó¤Î¸ÂÄê¥·¥êー¥º¡£
µ¨Àá¤ÎÊÑ¤ï¤êÌÜ¤ÎÈ©¤ò¤¤¤¿¤ï¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¼«Á³¤Ê·ì¿§´¶¤È¥Ä¥ä¤ò¥×¥é¥¹¤Ç¤¤ë¤Î¤¬Ì¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£
½Õ¤é¤·¤¤¥Ô¥ó¥¯¤Î¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤âµ¤Ê¬¤ò¹â¤á¤Æ¤¯¤ì¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È♡¥á¥¤¥¯¤ò¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤·¤¿¤¤Êý¤Ï¡¢¿ôÎÌ¸ÂÄê¤Î¤³¤Îµ¡²ñ¤ò¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£