「台湾の人に気軽に言ってはいけない言葉。それは『これすごく美味しいです！』。この一言で、ニコニコしていた人の目が変わり、“台湾阿嬤”に豹変すると学びました」



そんなコメントが添えられた投稿が、「台湾あるある」として話題になっています。写真には、テーブルいっぱいに並んだ美味しそうな料理の数々。手前の白い皿にはスパイスの効いた台湾式の唐揚げ、奥のボウルには濃厚なソースがかかったエビチリが盛られています。



この投稿は、台湾のもてなし文化をユーモラスに綴った体験談です。ここでいう“台湾阿嬤（タイワン・アーマー）”とは、台湾語で「おばあちゃん」を意味する言葉。家族や客人にたっぷり食べさせようとする、愛情深く世話焼きな存在の象徴でもあります。「これすごく美味しいです！」と褒めると、相手が喜んで「もっと食べなさい！」「遠慮しないで！」と次々に料理を勧めてくる――まるで孫を思うおばあちゃんのような“阿嬤モード”に入る、というあるあるネタが共感を呼びました。



愛情たっぷりの台湾ホスピタリティに触れたこの投稿は、6900件を超える“いいね”を集め、「わかる！」「愛ですよね」など共感の声が相次いでいます。日本でコスプレイヤーとして活動する投稿者の「いいひと台湾FF」さん（@iihitocos）に話を聞きました。



「美味しい」の一言がスイッチに？

ーーこの投稿をしたきっかけを教えてください。



「初めての海外旅行で台湾に行きました。現地でおもしろいなと感じたことを、何気なく投稿したのがきっかけです」



ーー台湾阿嬤に豹変したと感じた瞬間は？



「実際に目の前で体験したわけではなく、滞在中に『あれが美味しい』『これが美味しい』『この店が美味しい』と投稿したところ、台湾の方々から『もっと美味しい食べ方がある！』『もっと美味い店がある！』と、たくさんリプライをいただいたんです。その数が本当に多くて驚きました。そのときに、台湾には『台湾阿嬤』という言葉があると教えてもらったんです」



ーーそうした反応への感想を教えてください。



「とにかくおもしろかったです（笑）。最初は1日ほどで落ち着くのかなと思っていたのですが、帰国した今でもおすすめの料理やスナック、お土産情報を教えてくださって、うれしいですね」



ーー投稿が大きな反響を呼びましたが、印象に残った反応はありますか。



「実は台湾のネットニュースにもいくつか取り上げられていて、めちゃくちゃ恥ずかしかったです。台湾の方たちが笑ってくれているなら、それでいいのですが（笑）」



リプライ欄には、思わず共感してしまった人たちから、クスッと笑える声が次々と寄せられています。



「これはマジでそうw」

「台湾の方、あたたかいですね」

「台湾ではいつも腹パンパン（笑）」

「ホスピタリティ、本当に底なしですよね！」

「人を満腹にさせることはもてなしの表現方法である」

「家で“これ美味い”ってひと言でも言ったら週3で出てくるようになる」

「台湾の人に好みを言わないようにしないと、山ほどのプレゼントをもらってしまいますよ！」



