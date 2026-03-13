「そういえば、あの18金のネックレス、売ったらいくらになるのだろう」「金歯って今どのくらいの価値があるの？」「金に投資しておくと安心なのかな」「価値の下がらない安全な資産」というイメージがある金。買取業者の広告でも、いつも人気アイテムとして挙がっています。しかし、「安全資産」と思われていた金にも、投機的な側面はあるのです。今回は、金のこれまでの価格推移などを示しながら、どう向き合っていくのが良いか、わかりやすく解説します。

【表】株や不動産…6つの資産のなかで金の成績は？

* * * * * * *

「有事の金」が大きく値上がり

中東情勢と価格高騰の背景

まず、直近の出来事を振り返ってみましょう。

2025年から2026年の1月中旬にかけて金の価格は勢いよく上昇しました。

その後、2月末以降に中東情勢が緊迫化したことを受けて下落するなど、金の価格は大きく動いています。



（ウェルスナビ作成）

古くから金は「有事の金」と呼ばれてきました。

戦争や経済危機などで不安定な情勢になると、実物として目に見える「金」に価値を求める傾向にあります。

2025年は金の価格が大幅に上がったこともあり、「金は安全な資産」というイメージが再確認されている向きがあります。

知っておきたい「金」の意外な一面

実は「激しく動く」ことも

金は、本当に「いつでも安心な右肩上がりの資産」なのでしょうか。

金には、「安全資産」としての顔がある一方で、実は短期的な利益を狙う投資家たちが集まる「投機対象」としての顔もあります。

「これからもっと上がるはずだ！」という期待感で一気に資金が集まり高騰すると、今度はその反動で「今のうちに利益を確定させておこう」という売りが連鎖し、価格が急落することがあるのです。

記憶に新しいところでは、今年1月下旬からわずかな期間で、金価格は10%を超えて急落しました。

さらに過去にさかのぼってみます。

たとえば、2013年には年間で約28％も価格が下落しました。

この年の金のリターンは、表に示した6つの資産クラス（資産の種類）のなかで最低でした。

一方で、年間で約24%、上昇した2020年のような年もあり、上にも下にも価格が大きく動いてきたことが見てとれます。

「金を持っていれば安心」と思い、ほとんどの資金を投じていたら、こうした急落に直面した際に一時的に資産が大きく目減りすることになります。

中には、不安から運用を続けられなくなる人もいるでしょう。

「金」は分散投資のメンバーとして力を発揮

金はとても魅力的な資産ですが、その価格がいつ上がり、いつ下がるかを予想することは非常に難しいものです。

だからこそ大切にしたいのが、金という存在を、資産の組み合わせ（ポートフォリオ）を支える「大事な仲間」として捉える視点です。

たとえば、株式が値下がりして不安なときに金がクッションとなって全体を支えてくれたり、逆に金が振るわないときには株式が成長してカバーしてくれたり。

このように、異なる性質の資産同士が互いの値動きを打ち消し合い、資産全体の揺れをなだらかにしていくことこそが、分散投資の本当の価値です。

金は、チームの一員として組み合わせることで、その輝きを発揮します。

短期的な値動きに振り回されて一喜一憂する必要はありません。

あくまで数ある資産の一つとして、冷静に、そして長い目で、金と向き合うことをおすすめします。