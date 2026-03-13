北海道までのアクセスを担う「横浜エリア」が開通

青森県の下北半島を縦断する高速道路「下北道（下北半島縦貫道路）」のうち、「むつ南バイパス」「横浜南バイパス」「横浜北バイパス」を合わせた13.8kmの区間が2026年3月14日に開通します。



どのような道路で、開通したらどう便利になるのでしょうか。

下北道は、青森県むつ市から上北郡七戸町に至る、総延長約68kmの地域高規格道路です。本州最北の高速道路となっています。

【画像】超便利!? これが「最果ての横浜」に開通するバイパスです！ 画像で見る（10枚）

JR大湊線に沿うかたちで、青森県の「右腕」である下北半島の陸奥湾を経由し、東北新幹線の駅もある七戸町にかけてを最短ルートで結びます。七戸町では東北縦貫道と接続し、八戸や盛岡方面へのアクセスも担います。

下北・南部・青森地方生活圏の地域間連携強化、下北地方の産業等の発展を支援する地域高規格道路として整備され、全線開通すれば、県内各地方生活圏及び県外地域との交流の活発化や、七戸十和田駅へのアクセス強化が期待されています。

また、大都市市場との移動性の向上により、産業立地の促進を図るとともに地場産業をより付加価値の高い産業へ転換できる可能性が高まります。

さらに、下北半島の先端にある大間からは北海道・函館までフェリーが出ており、クルマで本州から北海道へ移動する場合、ここからフェリーに乗れば最短の乗船時間で渡道することができます。

この大間への所要時間も短縮できるため、よりスピーディーに北海道へアクセスできるようにもなります。

道路は現在ブツ切れで開通しており、南側の野辺地ICから横浜吹越IC間の25.3kmと、始点寄りの北側のむつ東通ICからむつICまで3.4kmが開通済み。

その間の約33kmが未開通となっています。加えて野辺地ICから東北縦貫道の間も整備中となっています。

今回開通するのは、横浜吹越ICから「道の駅 よこはま」のある横浜ICまでの「横浜南バイパス」7.0km、その先、「横浜北バイパス」の一部となる1.5km、さらに北側のむつ東通ICから南寄りのむつ奥内ICまでの「むつ南バイパス」5.3km区間が開通します。

これにより、下北道の開通部分は現在の41.3%から61.2%まで増え、ブツ切れ区間が短縮。約20kmの事業化を待てば、晴れて全線開通となります。

ちなみに、開通エリアの横浜町は神奈川横浜市よりも歴史が長い土地で、なまこやホタテなどが名物となっています。

参考までに「横浜IC」の名称は、関東の東名高速「横浜町田IC」が当初「横浜IC」として開設された経緯があります。

なお青森県は、下北道の全線開通は2032年度を目指すとしています。