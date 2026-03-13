全国優勝3度…多賀少年野球クラブの辻正人監督が推奨する“初心者指導術”

野球をやったことのない小さな子どもに、どう手ほどきをすればいいのか。そんな悩みを抱える少年野球の指導者は少なくないだろう。全国制覇を3度達成している滋賀県の学童チーム「多賀少年野球クラブ」の辻正人監督が、子どもの競争心を刺激する“ボール遊び”を紹介している。

体験会などに参加した子どもに野球に興味を持ってもらうには、楽しいと思わせることが重要だ。ランニングなど単調なメニューを嫌がる子どももいるだろう。そこで、辻監督は推奨するのがボール転がしだ。

子どもはグラブをつけて構える。指導者は数メートル離れ、自身の近くにカゴを置いて子どもにボールを転がす。ボールや柔らかいものでも構わない。子どもは、ボールを捕ったら走ってカゴに向かい、ボールを入れる。捕り方は何でもOK。まずは走ってもらうことが重要だ。

次に子どもを2人並ばせ、同時にボールを転がす。どちらが早くカゴに入れられるか競争させることで、積極的に走るようになるという。段々慣れてきたら参加者全員を並ばせ、ボールを一斉に転がす。1位を目指して子どもたちは懸命に走るという。

辻監督によると、飽きやすい子どもへの指導では“間”が重要で、スピーディーに行うよう心掛けたい。「ゆっくりやると話し出したりします。楽しいことが次々あるような感じでやっていきます」と説明する。

ボールを使った遊びで競争心をあおり、スポーツの基本である“走る行為”を体験してもらう。野球に興味を持たせる糸口として最適な方法といえるだろう。初心者を指導する際は試してみてはどうだろうか。（First-Pitch編集部）