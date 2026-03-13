Íò¤¬ÆÏ¤±¤ë¥Õ¥¡¥ó¤Ø¤Î°¦¡¡¹ñÌ±Åª¥¢¥¤¥É¥ë¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é°µÅÝÅª¤Ê¿Æ¤·¤ß¤ä¤¹¤µ¡ã¥é¥¹¥È¥Ä¥¢¡¼¥«¥¦¥ó¥È¥À¥¦¥óÏ¢ºÜ¡ä
¡¡1999Ç¯¤Ë·ëÀ®¤µ¤ì¡¢¹ñÌ±Åª¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¤È¤Ê¤Ã¤¿Íò¡£2020Ç¯12·î31Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤Ë¥°¥ë¡¼¥×¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°¤ò°ì»þµÙ»ß¤·¡¢2026Ç¯3·î13Æü¡Ê¶â¡Ë¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¥Ä¥¢¡¼¡ÖARASHI LIVE TOUR 2026 ¡ØWe are ARASHI¡Ù¡×¤ò¤â¤Ã¤Æ³èÆ°¤ò½ªÎ»¤¹¤ë¡£Íò¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢»ä¤¿¤Á¤Ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÌ´¤ä´õË¾¤òÆÏ¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£³èÆ°½ªÎ»¤È¤¤¤¦Âç¤¤Ê·èÃÇ¤ò¤·¤¿Íò¤À¤¬¡¢Èà¤é¤Î³Ú¶Ê¤ä¸ùÀÓ¤Ï¤³¤ì¤«¤é¤â»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¤³¤Îµ»ö¤Ç¤Ï¡¢¥é¥¹¥È¥Ä¥¢¡¼¤Þ¤Ç¤Î¥«¥¦¥ó¥È¥À¥¦¥ó´ë²è¤È¤·¤Æ¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÍò¤Îµ°À×¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£
¡ÚÆ°²è¡Û»Ï¤Þ¤ê¤Ï¤³¤³¤«¤é¡ª¡¡Íò¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼¶Ê¡Ö AŽ¥RAŽ¥SHI ¡×MV
¢£¡È¹ñÌ±Åª¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÍýÍ³
¡¡Íò¤Ï1999Ç¯9·î15Æü¡Ê¿å¡Ë¡¢¥Ï¥ï¥¤¤Î¥¯¥ë¡¼¥ºµÒÁ¥¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼µ¼Ô²ñ¸«¤ò¹Ô¤¤¡¢ÁêÍÕ²íµª¡¢¾¾ËÜ½á¡¢ÆóµÜÏÂÌé¡¢ÂçÌîÃÒ¡¢Ý¯°ææÆ¤Î5¿Í¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£Æ±Ç¯11·î3Æü¡Ê¿å¡Ë¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¥·¥ó¥°¥ë¡ÖA¡¦RA¡¦SHI¡×¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿¡£2000Ç¯¤Ë¤Ï½é¤Î¥³¥ó¥µ¡¼¥È¡ÖÍò FIRST CONCERT 2000¡×¤ò³«ºÅ¤·¡¢2001Ç¯¤Ë¤Ï½é¤ÎÃ±ÆÈ¥ì¥®¥å¥é¡¼´§ÈÖÁÈ¡Ø¿¿ÌëÃæ¤ÎÍò¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤¬¿¼ÌëÂÓ¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¡£2004Ç¯¤Ë¤Ï¡Ø24»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Î¥á¥¤¥ó¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼¤ò½é¤á¤ÆÌ³¤á¤¿¡£
¡¡Íò¤¬¸½ºß¤Î¤è¤¦¤ÊÃ¯¤â¤¬ÃÎ¤ë¡È¹ñÌ±Åª¥¢¥¤¥É¥ë¡É¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¤Ã¤«¤±¤Î1¤Ä¤Ë¡¢2005Ç¯¤Ë¾¾ËÜ¤¬½Ð±é¤·¤¿¥É¥é¥Þ¡Ø²Ö¤è¤êÃË»Ò¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤ÎÂ¸ºß¤¬¤¢¤ë¡£ËÜºî¤Ç¾¾ËÜ¤Ï¤Ö¤Ã¤¤é¤Ü¤¦¤Ç¤â¿´º¬¤ÏÍ¥¤·¤¯¡¢¼ç¿Í¸ø¤ò¤Þ¤Ã¤¹¤°¤Ë°¦¤¹¤ëÆ»ÌÀ»û»ÊÌò¤ò±é¤¸¡¢ÏÃÂê¤Ë¡£ÆóµÜ¤Ï¡ÖËÍ¤é¤Î¶¦ÄÌ¸«²ò¤È¤·¤Æ¡¢²æ¡¹Íò¤Ï¡Ø²Ö¤è¤êÃË»Ò¡Ù¤ÇÇä¤ì¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ö¤¢¤½¤³¤ÇÌÀ³Î¤ËÂÔ¶ø¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ËÜºî¤Î¼çÂê²Î¡ÖWISH¡×¡¢¡Ø²Ö¤è¤êÃË»Ò2¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤Î¼çÂê²Î¡ÖLove so sweet¡×¡¢±Ç²è¡Ø²Ö¤è¤êÃË»Ò¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¡Ù¤Î¼çÂê²Î¡ÖOne Love¡×¤Ï¡¢Ã¯¤â¤¬ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÍò¤ÎÂåÉ½¶Ê¤Ë¡£¤³¤³¤«¤éÍò¤Ï¹ñÌ±Åª¥¢¥¤¥É¥ë¤ÎÆ»¤ò¶î¤±¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£5¿Í¤ÎÃç¤ÎÎÉ¤µ¤¬Â¿¤¯¤Î¿Í¤Î¿´¤òÄÏ¤ß¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÀÑ¤ß½Å¤Í¤ÈÅØÎÏ¤¬²Ö³«¤¯¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¡¡2006Ç¯¤Ë¤Ï¥°¥ë¡¼¥×½é¤Î¥¢¥¸¥¢¥Ä¥¢¡¼¤òÂæËÌ¤È´Ú¹ñ¤Ç³«ºÅ¤·¡¢2007Ç¯¤Ë¤Ï¥°¥ë¡¼¥×½é¤Î¥É¡¼¥à¸ø±é¡¢2008Ç¯¤Ë¤Ï¥°¥ë¡¼¥×½é¤Î5Âç¥É¡¼¥à¥Ä¥¢¡¼¤ò³«ºÅ¡£¤µ¤é¤Ë¡¢2ÅÙÌÜ¤Î¥¢¥¸¥¢¥Ä¥¢¡¼¤òÅìµþ¡¢ÂæËÌ¡¢¥½¥¦¥ë¡¢¾å³¤¤Ç¹Ô¤¤¡¢½é¤Î¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¤ÎÉñÂæ¤ËÎ©¤Ã¤¿¡£2009Ç¯¤Ë10¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¡¢¥Ù¥¹¥È¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ø5¡ß10 All the BEST¡ª 1999¡¾2009¡Ù¤òÈ¯Çä¤¹¤ë¤È¡¢¥°¥ë¡¼¥×½é¤Î¥ß¥ê¥ª¥ó¥»¥é¡¼¤òµÏ¿¡£¤Þ¤¿¡¢¤³¤ÎÇ¯¤Ë´§ÈÖÁÈ¤Î¡ØVSÍò¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤¬¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¤Ë¿Ê½Ð¤·¡¢Âç¤ß¤½¤«¤Ë¤Ï¡ØNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¡ÊNHKÁí¹ç¡Ë¤Ë½é½Ð¾ì¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Âç³èÌö¤Î1Ç¯¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡2010Ç¯¤Ë¤Ï¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¤Ç»Ë¾å½é¤Î4Æü´Ö¸ø±é¤ò³«ºÅ¤·¡¢¡ØÂè61²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¤ÎÇòÁÈ»Ê²ñ¤Ë¡£¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¤Î»Ê²ñ¤Ï»Ë¾å½é¤Î¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£Íò¤Ï¤½¤Î¸å¡¢5Ç¯Ï¢Â³¤ÇËÜÈÖÁÈ¤Î»Ê²ñ¤òÌ³¤á¡¢2014Ç¯¤Ë¤ÏÇòÁÈ¤Î¥È¥ê¤ò¡¢2016Ç¯¡¢2018Ç¯¡¢2019Ç¯¤Ë¤ÏÂç¥È¥ê¤òÃ´Åö¤·¤¿¡£2018Ç¯11·î¤«¤é2019Ç¯12·î¤Þ¤Ç¡¢20¼þÇ¯µÇ°¥Ä¥¢¡¼¡ÖARASHI Anniversary Tour 5¡ß20¡×¤ò³«ºÅ¡£ËÜ¥Ä¥¢¡¼¤ÏÈó¾ï¤ËÂçµ¬ÌÏ¤Ê¥Ä¥¢¡¼¤È¤Ê¤ê¡¢¸ø±é¿ô¤Ï50¸ø±é¡¢ÁíÆ°°÷¿ô¤ÏÌó237¡¥5Ëü¿Í¡£ÆüËÜ»Ë¾åºÇÂçµ¬ÌÏ¤Î¥³¥ó¥µ¡¼¥È¥Ä¥¢¡¼¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¢£¡Ö5¿Í¤¸¤ã¤Ê¤¤ãÍò¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×
¡¡¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢2020Ç¯12·î31Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤ò¤â¤Ã¤Æ³èÆ°¤òµÙ»ß¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¡£2017Ç¯¤ËÂçÌî¤¬¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¡ÖÍò¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°¤ò°ìÃ¶½ª¤¨¤¿¤¤¡×¡Ö¼«Í³¤ÊÀ¸³è¤ò1²ó¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¡×¤ÈÅÁ¤¨¡¢²¿ÅÙ¤âÏÃ¤·¹ç¤¤¤ò½Å¤Í¤¿¾å¤Ç¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï·èÃÇ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤³¤ÎÈ¯É½¤ÏÂç¤¤ÊÏÃÂê¤È¤Ê¤ê¡¢µ¼Ô²ñ¸«¤ÏÌó80Ê¬¤ËµÚ¤ó¤À¡£Æ±²ñ¸«¤ÇÍò¤Ï¡Ö5¿Í¤¸¤ã¤Ê¤¤ãÍò¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¡Ö1¿Í·ç¤±¤Æ¤ÏÍò¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¡¢¡Ö5¿Í¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¡×¤Î½ÅÍ×À¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£¿¿·õ¤Ë¡¢»þ¤Ë¥æ¡¼¥â¥¢¤ò¸ò¤¨¤Ê¤¬¤é²ñ¸«¤ò¿Ê¤á¤ë»Ñ¤Ë¤Ï³Î¤«¤Ë¥°¥ë¡¼¥×¡¢¤½¤·¤Æ¥Õ¥¡¥ó¤Ø¤Î°¦¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡Åö½é¤Ï³èÆ°µÙ»ßÁ°¤Ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¥³¥í¥Ê²Ò¤ÇÌµ´ÑµÒ³«ºÅ¤Ë¡£2020Ç¯11·î¤Ë¡Ö¥¢¥é¥Õ¥§¥¹ 2020 at ¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¡×¤¬ÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿¡£¤µ¤é¤ËÂç¤ß¤½¤«¤Ë¤ÏÅìµþ¥É¡¼¥à¤Ë¤Æ³èÆ°µÙ»ßÁ°¥é¥¹¥È¥é¥¤¥Ö¡ÖThis is Íò LIVE 2020¡¥12¡¥31¡×¤òÀ¸ÇÛ¿®¤Ç³«ºÅ¡£¥³¥í¥Ê²Ò¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¡¢³èÆ°µÙ»ßÁ°ºÇ¸å¤ÎÆü¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤ËÄ¾ÀÜ²ñ¤¦¤³¤È¤Ï¤«¤Ê¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤Æ2025Ç¯¤ËÍò¤Ï³èÆ°¤òºÆ³«¡£2026Ç¯3·î13Æü¡Ê¶â¡Ë¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¥Ä¥¢¡¼¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤ËÄ¾ÀÜ´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤¿¸å¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤Î³èÆ°¤ò½ªÎ»¤¹¤ë¡£
¡¡¤³¤³¤Þ¤ÇÂç¤¤Ê¥°¥ë¡¼¥×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¡¢Íò¤Ï°µÅÝÅª¤Ê¿Æ¤·¤ß¤ä¤¹¤µ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¿ô»ú¤ä¸ùÀÓ¤ò¸«¤ë¤È¡¢ÆüËÜ¤Î¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¶È³¦¤ò¸£°ú¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤Ã¤Æ¤â²á¸À¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤·Íò¤Ï¡¢¤É¤³¤«¡È¶á½ê¤Ë¤¤¤ë¤ª·»¤Á¤ã¤ó¡É¤Î¤è¤¦¤Ê¶á¤µ¤¬¤¢¤ë¡£Íò¤òÁÛÁü¤·¤¿»þ¤Ë¾Ð´é¤ä³Ú¤·¤½¤¦¤ÊÊ·°Ïµ¤¤¬Éâ¤«¤ó¤Ç¤¯¤ë¤Î¤Ï¡¢³Ú¶Ê¤ÎÎÏ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£Íò¤¬Íò¤Ç¤¤¤ë»þ¤Ë¸«¤»¤ë´é¤¬¡¢³Ú¤·¤½¤¦¤À¤«¤é¤À¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿»þ¤«¤éº£¤Þ¤Ç¡¢»ä¤¿¤Á¤Ë¤ÏÃÎ¤ë¤³¤È¤Î¤Ç¤¤Ê¤¤¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê½ÐÍè»ö¤¬¤¢¤Ã¤¿¤À¤í¤¦¡£¤·¤«¤·5¿Í¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤âÌÀ¤ë¤¯Ì´¤È´õË¾¤òÆÏ¤±¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£
¡¡³èÆ°¤òµÙ»ß¤·¤Æ¤¤¤ë»þ´Ö¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢5¿Í¤¬½¸¤Þ¤ì¤ÐÍò¤Ë¤Ê¤ë¡£½ª¤ï¤ê¤¬¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤â¤µ¤Ó¤·¤¤¡£¤·¤«¤·Íò¤Ï¡¢³èÆ°¤ò½ªÎ»¤¹¤ë¤½¤Î½Ö´Ö¤Þ¤Ç¡¢Êú¤¨¤¤ì¤Ê¤¤¤Û¤É¤Î°¦¤òÆÏ¤±¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡£¡ÊÊ¸¡§Ä«ÆüÆàÉ÷²Ì¡Ë
¢£¡È¹ñÌ±Åª¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÍýÍ³
¡¡Íò¤Ï1999Ç¯9·î15Æü¡Ê¿å¡Ë¡¢¥Ï¥ï¥¤¤Î¥¯¥ë¡¼¥ºµÒÁ¥¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼µ¼Ô²ñ¸«¤ò¹Ô¤¤¡¢ÁêÍÕ²íµª¡¢¾¾ËÜ½á¡¢ÆóµÜÏÂÌé¡¢ÂçÌîÃÒ¡¢Ý¯°ææÆ¤Î5¿Í¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£Æ±Ç¯11·î3Æü¡Ê¿å¡Ë¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¥·¥ó¥°¥ë¡ÖA¡¦RA¡¦SHI¡×¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿¡£2000Ç¯¤Ë¤Ï½é¤Î¥³¥ó¥µ¡¼¥È¡ÖÍò FIRST CONCERT 2000¡×¤ò³«ºÅ¤·¡¢2001Ç¯¤Ë¤Ï½é¤ÎÃ±ÆÈ¥ì¥®¥å¥é¡¼´§ÈÖÁÈ¡Ø¿¿ÌëÃæ¤ÎÍò¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤¬¿¼ÌëÂÓ¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¡£2004Ç¯¤Ë¤Ï¡Ø24»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Î¥á¥¤¥ó¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼¤ò½é¤á¤ÆÌ³¤á¤¿¡£
¡¡Íò¤¬¸½ºß¤Î¤è¤¦¤ÊÃ¯¤â¤¬ÃÎ¤ë¡È¹ñÌ±Åª¥¢¥¤¥É¥ë¡É¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¤Ã¤«¤±¤Î1¤Ä¤Ë¡¢2005Ç¯¤Ë¾¾ËÜ¤¬½Ð±é¤·¤¿¥É¥é¥Þ¡Ø²Ö¤è¤êÃË»Ò¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤ÎÂ¸ºß¤¬¤¢¤ë¡£ËÜºî¤Ç¾¾ËÜ¤Ï¤Ö¤Ã¤¤é¤Ü¤¦¤Ç¤â¿´º¬¤ÏÍ¥¤·¤¯¡¢¼ç¿Í¸ø¤ò¤Þ¤Ã¤¹¤°¤Ë°¦¤¹¤ëÆ»ÌÀ»û»ÊÌò¤ò±é¤¸¡¢ÏÃÂê¤Ë¡£ÆóµÜ¤Ï¡ÖËÍ¤é¤Î¶¦ÄÌ¸«²ò¤È¤·¤Æ¡¢²æ¡¹Íò¤Ï¡Ø²Ö¤è¤êÃË»Ò¡Ù¤ÇÇä¤ì¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ö¤¢¤½¤³¤ÇÌÀ³Î¤ËÂÔ¶ø¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ËÜºî¤Î¼çÂê²Î¡ÖWISH¡×¡¢¡Ø²Ö¤è¤êÃË»Ò2¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤Î¼çÂê²Î¡ÖLove so sweet¡×¡¢±Ç²è¡Ø²Ö¤è¤êÃË»Ò¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¡Ù¤Î¼çÂê²Î¡ÖOne Love¡×¤Ï¡¢Ã¯¤â¤¬ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÍò¤ÎÂåÉ½¶Ê¤Ë¡£¤³¤³¤«¤éÍò¤Ï¹ñÌ±Åª¥¢¥¤¥É¥ë¤ÎÆ»¤ò¶î¤±¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£5¿Í¤ÎÃç¤ÎÎÉ¤µ¤¬Â¿¤¯¤Î¿Í¤Î¿´¤òÄÏ¤ß¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÀÑ¤ß½Å¤Í¤ÈÅØÎÏ¤¬²Ö³«¤¯¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¡¡2006Ç¯¤Ë¤Ï¥°¥ë¡¼¥×½é¤Î¥¢¥¸¥¢¥Ä¥¢¡¼¤òÂæËÌ¤È´Ú¹ñ¤Ç³«ºÅ¤·¡¢2007Ç¯¤Ë¤Ï¥°¥ë¡¼¥×½é¤Î¥É¡¼¥à¸ø±é¡¢2008Ç¯¤Ë¤Ï¥°¥ë¡¼¥×½é¤Î5Âç¥É¡¼¥à¥Ä¥¢¡¼¤ò³«ºÅ¡£¤µ¤é¤Ë¡¢2ÅÙÌÜ¤Î¥¢¥¸¥¢¥Ä¥¢¡¼¤òÅìµþ¡¢ÂæËÌ¡¢¥½¥¦¥ë¡¢¾å³¤¤Ç¹Ô¤¤¡¢½é¤Î¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¤ÎÉñÂæ¤ËÎ©¤Ã¤¿¡£2009Ç¯¤Ë10¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¡¢¥Ù¥¹¥È¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ø5¡ß10 All the BEST¡ª 1999¡¾2009¡Ù¤òÈ¯Çä¤¹¤ë¤È¡¢¥°¥ë¡¼¥×½é¤Î¥ß¥ê¥ª¥ó¥»¥é¡¼¤òµÏ¿¡£¤Þ¤¿¡¢¤³¤ÎÇ¯¤Ë´§ÈÖÁÈ¤Î¡ØVSÍò¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤¬¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¤Ë¿Ê½Ð¤·¡¢Âç¤ß¤½¤«¤Ë¤Ï¡ØNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¡ÊNHKÁí¹ç¡Ë¤Ë½é½Ð¾ì¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Âç³èÌö¤Î1Ç¯¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡2010Ç¯¤Ë¤Ï¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¤Ç»Ë¾å½é¤Î4Æü´Ö¸ø±é¤ò³«ºÅ¤·¡¢¡ØÂè61²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¤ÎÇòÁÈ»Ê²ñ¤Ë¡£¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¤Î»Ê²ñ¤Ï»Ë¾å½é¤Î¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£Íò¤Ï¤½¤Î¸å¡¢5Ç¯Ï¢Â³¤ÇËÜÈÖÁÈ¤Î»Ê²ñ¤òÌ³¤á¡¢2014Ç¯¤Ë¤ÏÇòÁÈ¤Î¥È¥ê¤ò¡¢2016Ç¯¡¢2018Ç¯¡¢2019Ç¯¤Ë¤ÏÂç¥È¥ê¤òÃ´Åö¤·¤¿¡£2018Ç¯11·î¤«¤é2019Ç¯12·î¤Þ¤Ç¡¢20¼þÇ¯µÇ°¥Ä¥¢¡¼¡ÖARASHI Anniversary Tour 5¡ß20¡×¤ò³«ºÅ¡£ËÜ¥Ä¥¢¡¼¤ÏÈó¾ï¤ËÂçµ¬ÌÏ¤Ê¥Ä¥¢¡¼¤È¤Ê¤ê¡¢¸ø±é¿ô¤Ï50¸ø±é¡¢ÁíÆ°°÷¿ô¤ÏÌó237¡¥5Ëü¿Í¡£ÆüËÜ»Ë¾åºÇÂçµ¬ÌÏ¤Î¥³¥ó¥µ¡¼¥È¥Ä¥¢¡¼¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¢£¡Ö5¿Í¤¸¤ã¤Ê¤¤ãÍò¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×
¡¡¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢2020Ç¯12·î31Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤ò¤â¤Ã¤Æ³èÆ°¤òµÙ»ß¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¡£2017Ç¯¤ËÂçÌî¤¬¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¡ÖÍò¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°¤ò°ìÃ¶½ª¤¨¤¿¤¤¡×¡Ö¼«Í³¤ÊÀ¸³è¤ò1²ó¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¡×¤ÈÅÁ¤¨¡¢²¿ÅÙ¤âÏÃ¤·¹ç¤¤¤ò½Å¤Í¤¿¾å¤Ç¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï·èÃÇ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤³¤ÎÈ¯É½¤ÏÂç¤¤ÊÏÃÂê¤È¤Ê¤ê¡¢µ¼Ô²ñ¸«¤ÏÌó80Ê¬¤ËµÚ¤ó¤À¡£Æ±²ñ¸«¤ÇÍò¤Ï¡Ö5¿Í¤¸¤ã¤Ê¤¤ãÍò¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¡Ö1¿Í·ç¤±¤Æ¤ÏÍò¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¡¢¡Ö5¿Í¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¡×¤Î½ÅÍ×À¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£¿¿·õ¤Ë¡¢»þ¤Ë¥æ¡¼¥â¥¢¤ò¸ò¤¨¤Ê¤¬¤é²ñ¸«¤ò¿Ê¤á¤ë»Ñ¤Ë¤Ï³Î¤«¤Ë¥°¥ë¡¼¥×¡¢¤½¤·¤Æ¥Õ¥¡¥ó¤Ø¤Î°¦¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡Åö½é¤Ï³èÆ°µÙ»ßÁ°¤Ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¥³¥í¥Ê²Ò¤ÇÌµ´ÑµÒ³«ºÅ¤Ë¡£2020Ç¯11·î¤Ë¡Ö¥¢¥é¥Õ¥§¥¹ 2020 at ¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¡×¤¬ÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿¡£¤µ¤é¤ËÂç¤ß¤½¤«¤Ë¤ÏÅìµþ¥É¡¼¥à¤Ë¤Æ³èÆ°µÙ»ßÁ°¥é¥¹¥È¥é¥¤¥Ö¡ÖThis is Íò LIVE 2020¡¥12¡¥31¡×¤òÀ¸ÇÛ¿®¤Ç³«ºÅ¡£¥³¥í¥Ê²Ò¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¡¢³èÆ°µÙ»ßÁ°ºÇ¸å¤ÎÆü¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤ËÄ¾ÀÜ²ñ¤¦¤³¤È¤Ï¤«¤Ê¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤Æ2025Ç¯¤ËÍò¤Ï³èÆ°¤òºÆ³«¡£2026Ç¯3·î13Æü¡Ê¶â¡Ë¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¥Ä¥¢¡¼¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤ËÄ¾ÀÜ´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤¿¸å¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤Î³èÆ°¤ò½ªÎ»¤¹¤ë¡£
¡¡¤³¤³¤Þ¤ÇÂç¤¤Ê¥°¥ë¡¼¥×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¡¢Íò¤Ï°µÅÝÅª¤Ê¿Æ¤·¤ß¤ä¤¹¤µ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¿ô»ú¤ä¸ùÀÓ¤ò¸«¤ë¤È¡¢ÆüËÜ¤Î¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¶È³¦¤ò¸£°ú¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤Ã¤Æ¤â²á¸À¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤·Íò¤Ï¡¢¤É¤³¤«¡È¶á½ê¤Ë¤¤¤ë¤ª·»¤Á¤ã¤ó¡É¤Î¤è¤¦¤Ê¶á¤µ¤¬¤¢¤ë¡£Íò¤òÁÛÁü¤·¤¿»þ¤Ë¾Ð´é¤ä³Ú¤·¤½¤¦¤ÊÊ·°Ïµ¤¤¬Éâ¤«¤ó¤Ç¤¯¤ë¤Î¤Ï¡¢³Ú¶Ê¤ÎÎÏ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£Íò¤¬Íò¤Ç¤¤¤ë»þ¤Ë¸«¤»¤ë´é¤¬¡¢³Ú¤·¤½¤¦¤À¤«¤é¤À¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿»þ¤«¤éº£¤Þ¤Ç¡¢»ä¤¿¤Á¤Ë¤ÏÃÎ¤ë¤³¤È¤Î¤Ç¤¤Ê¤¤¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê½ÐÍè»ö¤¬¤¢¤Ã¤¿¤À¤í¤¦¡£¤·¤«¤·5¿Í¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤âÌÀ¤ë¤¯Ì´¤È´õË¾¤òÆÏ¤±¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£
¡¡³èÆ°¤òµÙ»ß¤·¤Æ¤¤¤ë»þ´Ö¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢5¿Í¤¬½¸¤Þ¤ì¤ÐÍò¤Ë¤Ê¤ë¡£½ª¤ï¤ê¤¬¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤â¤µ¤Ó¤·¤¤¡£¤·¤«¤·Íò¤Ï¡¢³èÆ°¤ò½ªÎ»¤¹¤ë¤½¤Î½Ö´Ö¤Þ¤Ç¡¢Êú¤¨¤¤ì¤Ê¤¤¤Û¤É¤Î°¦¤òÆÏ¤±¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡£¡ÊÊ¸¡§Ä«ÆüÆàÉ÷²Ì¡Ë