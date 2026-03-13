■全国の天気

13日(金)は全国的に雲が広がりやすく、日本海側の地域を中心に雨や雪が降るでしょう。雷を伴う所もありそうです。関東も次第に雲が広がり、夜は所々で雨が降る見込みです。北海道はオホーツク海側で、午前を中心に雪や吹雪が続きそうです。沖縄本島も午前を中心に雨や雷雨となるでしょう。なお、伊豆諸島は雨や風が強まり、大荒れの天気となりそうです。

■予想最高気温

西日本、東日本は前日より低く、冬の寒さとなりそうです。東京や大阪、広島、福岡は11℃。金沢と鳥取は8℃でしょう。北風が吹き日差しも少ないため、暖かい服装でお出かけください。仙台は10℃、札幌は4℃で前日と同じくらいでしょう。

■週間予報

・大阪〜那覇

14日(土)は晴れる所が多いですが、引き続き、北風がやや強いでしょう。15日(日)は日差しのぬくもりを感じられそうです。その後、来週半ばにかけて晴れますが、19日(木)は広い範囲で雨が降る予想です。

・札幌〜名古屋14日(土)は関東や東海で日差しが戻る見込みです。名古屋は18℃まで上がり、桜のつぼみがふくらみそうです。名古屋は来週にもさくら開花の便りが届くでしょう。日本海側は来週19日(木)ごろに天気が崩れそうです。