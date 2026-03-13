タレントのジョナサン・シガーが１２日放送のＴＯＫＹＯ ＭＸ「５時に夢中！」（月〜金曜・午後５時）に黒船特派員として生出演。友人のお笑いタレント・ゆってぃが巻き込まれた騒動について、コメントする一幕があった。

この日の「日刊ＢＩＮＫＡＮランキング」のコーナーでは、ゆってぃの名前を冠した仮想通貨「Ｙｕｔｔｙｃｏｉｎ」について、所属事務所のプロダクション人力舎が１０日、自社サイトで問題の仮想通貨について、本人も同社も一切、関わってないと発表したという記事を取り上げた。

コメンテーターの新潮社出版部執行役員・中瀬ゆかりさんらが「なんで、ゆってぃなのか？」と声をそろえる中、「僕は親友なんで、あれなんですけど…」と話し出したジョナサン。

「でも、ゆってぃが言ってましたよ。『Ｙｕｔｔｙｃｏｉｎ』じゃなくて『ワカチコイン』の方が語呂がいいだろ！って」と、ゆってぃの代表的ギャグ「ちっちゃい事は気にするな、それ、ワカチコ！ワカチコ！」に触れてコメント。

ここでＭＣの大島由香里アナウンサーに「『Ｙｕｔｔｙｃｏｉｎ』を買ってたんですか？」と聞かれると「僕は今日知りました」と正直に返答。「でも、ゆってぃって、ドカーンと出てきて、いなくなったと思ったら、また、ドカーンと出てきて。また、いなくなったと思ったら、ドカーンと出てくる周期があるんですよ。多分、これ（今回の騒動）が一個の周期なんじゃないかって」と私見を述べていた。