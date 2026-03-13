佐野海舟&川崎颯太が出場したマインツ、ECLラウンド16第1戦はスコアレスドロー
[3.12 ECL決勝T1回戦第1戦 シグマ・オロモウツ 0-0 マインツ]
UEFAカンファレンスリーグ(ECL)決勝トーナメント1回戦(ラウンド16)第1戦が12日に行われ、マインツ(ドイツ)は敵地でシグマ・オロモウツ(チェコ)と0-0で引き分けた。MF佐野海舟は先発フル出場。ベンチスタートのMF川崎颯太は後半アディショナルタイム1分に途中出場した。
リーグフェーズを7位で突破したマインツ。前半24分、MFウィリアム・ボービングのスルーパスからFWサイラス・カトンパ・ムブンパが左足でネットを揺らすが、ボービングのオフサイドで得点は認められない。
後半33分には右サイドのMFパウル・ネベルからのクロスにFWネルソン・バイパーが飛び込んだものの、GKの好セーブで先制ゴールとはならず。さらに同アディショナルタイム5分、FWアルミンド・ジープがボックス内でこぼれ球に反応し、右足で豪快に蹴り込む。しかし、その前に味方のオフサイドがあったとして、またしても先制とはならなかった。
互いに最後までゴールを奪えず、第1戦はスコアレスドロー。第2戦は19日にマインツのホームで開催される。
