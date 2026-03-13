ゲンクが伊東純也を温存してELラウンド16先勝!! フライブルク鈴木唯人はポスト直撃シュートも苦戦
[3.12 EL決勝T1回戦第1戦 ゲンク 1-0 フライブルク]
ゲンク(ベルギー)は12日、UEFAヨーロッパリーグ(EL)決勝トーナメント1回戦(ラウンド16)第1戦をホームで行ってフライブルク(ドイツ)に1-0で勝利した。リーグでは優勝や欧州カップ戦出場権を懸けたプレーオフ1出場を争っており、中2日でシントトロイデンとの上位対決を控えるなかでFW伊東純也はMF横山歩夢とともにベンチ入りも出番なし。一方のフライブルクはMF鈴木唯人が先発したが見せ場は限られた。
フライブルクは開始7分、右サイドからのFKを獲得。MFビンチェンツォ・グリフォがペナルティエリア内に蹴ったボールをDFマティアス・ギンターが頭で合わせると、GKトビアス・ラワルにセーブされたこぼれ球をMFヨハン・マンザンビが押し込んだ。だが、VARが確認した結果マンザンビはオフサイド。先制点は取り消された。
すると前半24分、ゲンクのDFザカリア・エル・ワアディがMFブライアン・ヘイネンとのワンツーでペナルティエリア右に侵入。角度のないところから浮き球を右足で振り抜くと、強烈なシュートがファーサイドネットに吸い込まれて先制点となった。
追いかけるフライブルクは前半37分、DFクリスティアン・ギュンターのクロスのこぼれ球が鈴木のもとへ弾む。ペナルティエリア左から右足ダイレクトのハーフボレーで合わせたが、相手をかすめたボールは左ポストに嫌われた。前半はそのままゲンクの1点リードで終了した。
フライブルクは後半26分に鈴木を下げる判断。ポストを叩くシュートシーンはあったものの、この日は見せ場が限られる一戦となった。ゲンクが優勢に試合を進めていくなか、後半29分に先制点を奪ったエル・ワアディがイエローカードを受けてしまい、累積警告で第2戦の出場停止が決まった。
以降は膠着した展開が続き、フライブルクはチャンスが作れないまま時間が経過。ゲンクがリードしたままタイムアップを迎え、ゲンクの1点リードで第2戦を迎えることになった。
