鎌田フル出場も…パレスはECL決勝Tラウンド16第1戦でスコアレス、終始攻勢もラルナカの堅守破れず
[3.12 ECL決勝Tラウンド16第1戦 クリスタル・パレス 0-0 AEKラルナカ]
UEFAヨーロッパカンファレンスリーグ(ECL)は12日、決勝トーナメント1回戦(ラウンド16)第1戦を行った。MF鎌田大地が所属するクリスタル・パレス(イングランド)はAEKラルナカ(キプロス)と対戦し、0-0のドロー。鎌田はフル出場した。
クラブ史上初の欧州カップ戦ベスト16を入りを決めたパレス。鎌田は3-4-2-1の2ボランチの一角でプレーした。前半8分、FWヨルゲン・ストランド・ラーセンが右サイドからクロスを上げると、FWエバン・ゲサンがゴール前でダイレクトシュート。しかし、GKズラタン・アロメロビッチに阻まれた。
パレスの攻勢は続く。前半13分、FWイスマイラ・サールが右サイドからのカットインで内側に入り込んで左足ミドル。弧を描きながらゴールを目指すが、わずかに枠外に逸れていった。
前半42分、パレスは再び決定機。サールからパスを受けた鎌田がPA右に入り込んでラストパスを出す。PA左のファーサイドに詰めたDFタイリック・ミッチェルが合わせるが、再びGKアロメロビッチのセーブに遭った。
前半をスコアレスで折り返すと、後半もパレスがペースを握る。それでもラルナカの堅守を破ることができず、スコアはなかなか動かない。
鎌田は攻撃のタクトを振りながら、後半37分には相手の攻撃をタックルで封じるなど守備でも奮闘。そのままフル出場した。
試合は0-0で試合終了。第2戦は19日に行われる。
UEFAヨーロッパカンファレンスリーグ(ECL)は12日、決勝トーナメント1回戦(ラウンド16)第1戦を行った。MF鎌田大地が所属するクリスタル・パレス(イングランド)はAEKラルナカ(キプロス)と対戦し、0-0のドロー。鎌田はフル出場した。
クラブ史上初の欧州カップ戦ベスト16を入りを決めたパレス。鎌田は3-4-2-1の2ボランチの一角でプレーした。前半8分、FWヨルゲン・ストランド・ラーセンが右サイドからクロスを上げると、FWエバン・ゲサンがゴール前でダイレクトシュート。しかし、GKズラタン・アロメロビッチに阻まれた。
前半42分、パレスは再び決定機。サールからパスを受けた鎌田がPA右に入り込んでラストパスを出す。PA左のファーサイドに詰めたDFタイリック・ミッチェルが合わせるが、再びGKアロメロビッチのセーブに遭った。
前半をスコアレスで折り返すと、後半もパレスがペースを握る。それでもラルナカの堅守を破ることができず、スコアはなかなか動かない。
鎌田は攻撃のタクトを振りながら、後半37分には相手の攻撃をタックルで封じるなど守備でも奮闘。そのままフル出場した。
試合は0-0で試合終了。第2戦は19日に行われる。