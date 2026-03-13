日経225先物テクニカルポイント（13日夜間取引終了時点）
13日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比920円安の5万3510円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
61420.29円 ボリンジャーバンド3σ
59682.99円 ボリンジャーバンド2σ
57945.70円 ボリンジャーバンド1σ
56208.40円 25日移動平均
55545.00円 一目均衡表・基準線
54635.00円 一目均衡表・転換線
54471.10円 ボリンジャーバンド-1σ
54452.96円 12日日経平均株価現物終値
54040.00円 5日移動平均
53510.00円 13日夜間取引終値
53041.73円 75日移動平均
53027.50円 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
52733.81円 ボリンジャーバンド2σ
51430.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
50996.51円 ボリンジャーバンド3σ
46867.90円 200日移動平均
株探ニュース
