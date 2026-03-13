　13日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比920円安の5万3510円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

61420.29円　　ボリンジャーバンド3σ
59682.99円　　ボリンジャーバンド2σ
57945.70円　　ボリンジャーバンド1σ
56208.40円　　25日移動平均
55545.00円　　一目均衡表・基準線
54635.00円　　一目均衡表・転換線
54471.10円　　ボリンジャーバンド-1σ
54452.96円　　12日日経平均株価現物終値
54040.00円　　5日移動平均
53510.00円　　13日夜間取引終値
53041.73円　　75日移動平均
53027.50円　　一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
52733.81円　　ボリンジャーバンド2σ
51430.00円　　一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
50996.51円　　ボリンジャーバンド3σ
46867.90円　　200日移動平均


