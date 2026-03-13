　13日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比45ポイント安の3603ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

4064.61ポイント　　ボリンジャーバンド3σ
3965.21ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
3865.80ポイント　　ボリンジャーバンド1σ
3766.40ポイント　　25日移動平均
3709.75ポイント　　一目均衡表・基準線
3667.00ポイント　　ボリンジャーバンド-1σ
3664.00ポイント　　一目均衡表・転換線
3649.85ポイント　　12日TOPIX現物終値
3638.40ポイント　　5日移動平均
3603.00ポイント　　13日夜間取引終値
3568.67ポイント　　75日移動平均
3567.59ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
3560.88ポイント　　一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
3468.19ポイント　　ボリンジャーバンド3σ
3459.25ポイント　　一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
3228.03ポイント　　200日移動平均


株探ニュース