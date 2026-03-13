13日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比45ポイント安の3603ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。



4064.61ポイント ボリンジャーバンド3σ

3965.21ポイント ボリンジャーバンド2σ

3865.80ポイント ボリンジャーバンド1σ

3766.40ポイント 25日移動平均

3709.75ポイント 一目均衡表・基準線

3667.00ポイント ボリンジャーバンド-1σ

3664.00ポイント 一目均衡表・転換線

3649.85ポイント 12日TOPIX現物終値

3638.40ポイント 5日移動平均

3603.00ポイント 13日夜間取引終値

3568.67ポイント 75日移動平均

3567.59ポイント ボリンジャーバンド2σ

3560.88ポイント 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）

3468.19ポイント ボリンジャーバンド3σ

3459.25ポイント 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）

3228.03ポイント 200日移動平均





