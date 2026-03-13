13日ナイトセッションの東証グロース市場250指数先物は前日清算値比29ポイント安の732ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。



805.78ポイント ボリンジャーバンド3σ

785.28ポイント ボリンジャーバンド2σ

764.78ポイント ボリンジャーバンド1σ

761.15ポイント 12日東証グロース市場250指数現物終値

757.80ポイント 5日移動平均

744.28ポイント 25日移動平均

743.00ポイント 一目均衡表・転換線

735.50ポイント 一目均衡表・基準線

732.68ポイント 200日移動平均

732.00ポイント 13日夜間取引終値

723.78ポイント ボリンジャーバンド-1σ

707.28ポイント 75日移動平均

703.28ポイント ボリンジャーバンド2σ

696.75ポイント 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）

684.50ポイント 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）

682.78ポイント ボリンジャーバンド3σ





株探ニュース

