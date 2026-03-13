　13日ナイトセッションの東証グロース市場250指数先物は前日清算値比29ポイント安の732ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

805.78ポイント　　ボリンジャーバンド3σ
785.28ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
764.78ポイント　　ボリンジャーバンド1σ
761.15ポイント　　12日東証グロース市場250指数現物終値
757.80ポイント　　5日移動平均
744.28ポイント　　25日移動平均
743.00ポイント　　一目均衡表・転換線
735.50ポイント　　一目均衡表・基準線
732.68ポイント　　200日移動平均
732.00ポイント　　13日夜間取引終値
723.78ポイント　　ボリンジャーバンド-1σ
707.28ポイント　　75日移動平均
703.28ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
696.75ポイント　　一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
684.50ポイント　　一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
682.78ポイント　　ボリンジャーバンド3σ


