グロース先物テクニカルポイント（13日夜間取引終了時点）
13日ナイトセッションの東証グロース市場250指数先物は前日清算値比29ポイント安の732ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
805.78ポイント ボリンジャーバンド3σ
785.28ポイント ボリンジャーバンド2σ
764.78ポイント ボリンジャーバンド1σ
761.15ポイント 12日東証グロース市場250指数現物終値
757.80ポイント 5日移動平均
744.28ポイント 25日移動平均
743.00ポイント 一目均衡表・転換線
735.50ポイント 一目均衡表・基準線
732.68ポイント 200日移動平均
732.00ポイント 13日夜間取引終値
723.78ポイント ボリンジャーバンド-1σ
707.28ポイント 75日移動平均
703.28ポイント ボリンジャーバンド2σ
696.75ポイント 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
684.50ポイント 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
682.78ポイント ボリンジャーバンド3σ
株探ニュース
805.78ポイント ボリンジャーバンド3σ
785.28ポイント ボリンジャーバンド2σ
764.78ポイント ボリンジャーバンド1σ
761.15ポイント 12日東証グロース市場250指数現物終値
757.80ポイント 5日移動平均
744.28ポイント 25日移動平均
743.00ポイント 一目均衡表・転換線
735.50ポイント 一目均衡表・基準線
732.68ポイント 200日移動平均
732.00ポイント 13日夜間取引終値
723.78ポイント ボリンジャーバンド-1σ
707.28ポイント 75日移動平均
703.28ポイント ボリンジャーバンド2σ
696.75ポイント 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
684.50ポイント 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
682.78ポイント ボリンジャーバンド3σ
株探ニュース