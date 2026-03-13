辻ちゃん長女・希空（のあ）、“最も有力”な名前の由来を明かす「パパとママからいろんな由来を聞くんですけど…」
タレント・杉浦太陽（45）＆辻希美（38）夫妻の長女・希空（のあ・18）が9日、自身のYouTubeチャンネルを更新。名前の由来について明かした。
【写真】希空＆父の杉浦太陽・母の辻希美の親子ショット
この日は「【質問コーナー】1年ぶりに100の質問答えてみた」と題し、マネージャーが厳選したという100個の質問に次々と答えていった。
「名前の由来は？」の問いには、「パパとママからいろんな由来を聞くんですけど、一番はっきりとした名前の由来は、お父さんの名前が漢字で『太陽』っていう文字で書いて（たかやすと）読むんですけど、お母さんが『希美』でのぞみって読むんですけど、太陽っていうので思い浮かべるのがまず空っていうのと、お母さんの希を取ってくっつけて“希空＝のあ”になりました」と回答。
2024年12月に公開したYouTube動画「希空が100個の質問に答えます【家族】【恋愛】【美容・ファッション】」内では、名前の由来について「あんまはっきり聞いたことはないんですけど、ノアの箱舟が関係してるって親から聞きました」と答えており、“新たな説”を紹介していた。
なお、きょうだいたちは、青空さん（せいあ・15）、昊空さん（そら・12）、幸空さん（こあ・7）、夢空ちゃん（ゆめあ・0）と、「みんな漢字の2文字目に空が付く終わり方の名前になってます」とも説明した。
