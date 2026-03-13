aiko「春にツアーが出来るようになった」 5年間の花粉症治療を報告 「とは言え完全に治ってないので…」→衝撃姿も公開
歌手のaiko（50）が10日、自身のインスタグラムを更新。5年間の花粉症治療の成果を報告した。
【写真】「とは言え完全に治ってないので…」鼻の下の“パテ塗り”姿を披露したaiko ※3枚目
aikoは「春にツアーが出来るようになったのは 花粉の治療を5年間頑張ったからです（舌下減感作療法）」「とは言え完全に治ってないので鼻の下をニベアでパテ塗りする日々ですが、ライブでみなさんの顔を見たらそれをちゃらへっちゃらでぃす」と報告し、さまざまな自身の近影や、鼻にティッシュペーパーを詰めた姿、鼻の下にクリームを“パテ塗り”した姿なども公開した。
この投稿にファンからは「貴重なオフショ沢山あじがとー めっちゃ可愛いお宝ショットだらけ」「私もやる〜 今絶賛花粉と奮闘中 5年頑張る」「aikoかわいいがすぎる！」「ずっと変わらない可愛いさ」「花粉症治療を頑張ってくれてありがとう。春夏秋冬全ての季節を共に共有できる時を作ってくれてありがとう」「完治してなくてあのパフォーマンス？すごすぎます」「4月の秋田は花粉すごいから気をつけてきてね!!」「自分はワセリン塗ってます」「aikoマジで年齢不詳」などのコメントが寄せられている。
