最新モデル「iPhone 17e」が発売されたばかりですが、すでにアップルは2027年の「iPhone 18e」の仕様を確定させたと伝えられています。

↑iPhone 17eは発売されたばかりだが…（画像提供／アップル）。

WeiboユーザーのFixed Focus Digitalによれば、アップルはiPhone 18eの仕様を固めたとのことです。この情報が本当だとすれば、開発スピードが

iPhone 17eは「A19」チップや「C1X」モデム、MagSafeを搭載し、ベースモデルのストレージ容量は256GBとなっています。

現時点でiPhone 18eの機能はほとんど判明していませんが、「A20」チップが搭載される可能性は非常に高いようです。また、画面上部のピル型ノッチと呼ばれる「Dynamic Island」もiPhone 18eに導入される可能性があります。

最新のiPhone 17eに沸くユーザーを尻目に、アップルはすでに1年先を見据えています。この計画性こそが、iPhoneが最強であり続ける真の理由かもしれません。

iPhone 18eは、2027年春に「iPhone 18」および「iPhone Air 2」とともに発売されると予想されています。

Source: Fixed Focus Digital／Weibo

Via MacRumors

The post え、もう？ 次期iPhone 18e、早くもスペック確定か appeared first on GetNavi web ゲットナビ.