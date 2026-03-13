主演・片山友希×監督・木村太一×企画・MEGUMI 映画『FUJIKO』6.5公開決定 予告＆ビジュアル解禁
木村太一監督がメガホンを取り、MEGUMIが企画・プロデュースする片山友希主演の映画『FUJIKO』が、6月5日より全国公開されることが決まった。併せて、予告編、本ビジュアル、追加キャスト、スチール1点も解禁となった。
【動画】富士子が見出す自分らしい生き方とは？ 『FUJIKO』本予告
木村監督が自身の“母の人生”と真正面から向き合い生まれた本作は、1970〜80年代の静岡を舞台に、激動の時代を生きる女性が自らの生き方を模索し、困難を乗り越えながらも力強く歩んでいく姿を描いたヒューマンドラマ。
急速な変化に揺れる時代を背景に、既成の価値観や社会規範にあらがいながらも、自らの人生を切り開いていくシングルマザーの主人公・富士子を片山友希が演じる。
片山はは「人生の中で、心が感動したり動いたりする作品と出会えることは多くないと思います。今の私にできるすべてを精一杯注ぎ込みました」とコメントした。
製作スタッフは、撮影監督を川上智之、エディターを三宅愛架が務めた。劇中曲には、常田大希（King Gnu）や、ポパルダウド明（幾何学模様）など、多彩なアーティストらが参加している。
追加キャストとして、富士子から理不尽に子どもを奪おうとする意地悪なしゅうとめ・古宮敏子役にYOU。保険営業として働く富士子の営業先で出会う佐々木役にリリー・フランキー。病に伏せる富士子の父役にうじきつよし。シングルマザーとなった富士子がわらにもすがる思いで駆け込む託児所の園長・畑山役に竹下景子。富士子の父の古い友人で、娘のように富士子を見守る近所のそば屋店主・大石役にイッセー尾形。そして、負けん気の強い富士子の母・千代役を岸本加世子。富士子が働く喫茶店フォレストの店主・奈倉役をMEGUMIが演じる。
キービジュアルは、真っすぐに未来を見据えるような表情の立ち姿が印象的な富士子をとらえている。目を引くイエローをキーカラーに、本作が持つ力強さとアッパーでスタイリッシュな雰囲気を表したインパクトのあるデザインとなっている。
140秒の予告は、主人公・富士子の離婚をめぐる両家の修羅場から始まり、シングルマザーとしてさまざまな壁にぶつかりながらも周囲の人々からサポートを受けつつ、子育て、仕事、自分らしい生き方を模索していく彼女の姿が色濃く映し出される。
映画『FUJIKO』は、6月5日より全国公開。
※キャストコメントは以下の通り。
＜コメント全文＞
■片山友希
人生の中で、心が感動したり動いたりする作品と出会えることは多くないと思います。今の私にできるすべてを精一杯注ぎ込みました。
どうぞ、よろしくお願いいたします。
■YOU
沸々と静かに煮え立つように生き抜いてゆく富士子に触れた。彼女が発するその熱は時に沸騰し、時に真綿のように温かい。
守りたい者のために戦う彼女から生きる力を充分に受け取って、私たちもまたそれぞれの温度で明日を生きてゆこうじゃないか。
とても、爽快だ。
■リリー・フランキー
部活のように情熱的に物事が組み上がっていく風景を見せてもらいました。
素晴らしい物作りのチームです。
■うじきつよし
撮影が終わった今も、富士子のことを思うと、家族っていいねと、愛おしさがよみがえります。
精一杯、懸命に生きる 富士子の姿。いつしか、あなたの親、子、大切な人たちの存在と重なっていくよ！
■竹下景子
木村太一作品には縁あって2度目の参加です。富士子とその娘、麻理を優しく見守る保育園の園長さんを演じました。Japan as No.1の時代。日本中が浮き立つ中で、果敢に生きる富士子が愛おしくなるのてす。富士子負けるな、ガンバレ！
■イッセー尾形
危なかっしい富士子を片山さんが大好演。ノンストップで駆け抜けます！ 大勢の人たちに助けられて、一人の女性が瑞々しく川を登る魚のように生きてます。参加出来て良かったです！
■岸本加世子
プロデューサーとしてのMEGUMIさんとは初めてご一緒させて頂きましたが、作品に対する愛情や頑張り、真剣さに、こちらも引っ張って頂いたと思います。
静岡が舞台の作品と言えば『清水次郎長』『細腕繁盛機』ですが、これからは『FUJIKO』です！
静岡ご出身の監督と現場で語り合った郷土愛が詰まっています。
富士子の健気さ、ひたむきさ、「富士」という名前のごとく、真っ直ぐに突き抜けてください！
