¤³¤Î¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤Ç1,089±ß¡ª¡©¡Ú¤·¤Þ¤à¤é¡Û¥Þ¥Ë¥¢¤â°ìÌÜ¹û¤ì♡¡ÖËüÇ½¥È¥Ã¥×¥¹¡×

¡Ú¤·¤Þ¤à¤é¡Û¥Þ¥Ë¥¢¤µ¤ó¤Î¥Ïー¥È¤òÄÏ¤ó¤À¡ÖÍ¥½¨¥È¥Ã¥×¥¹¡×¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¡£Æü¾ï¤Î¥³ー¥Ç¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤ä¤¹¤½¤¦¤Ê¥×¥ë¥ªー¥Ðー¤ä¥¹¥¦¥§¥Ã¥È¡¢¥Ù¥¹¥È¡¢¥¥ã¥ß¥Ó¥¹¥Á¥§¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¤É¤ì¤â¥·¥ó¥×¥ë¤ÊÃæ¤Ë¤Û¤É¤è¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬¤¢¤ê¡¢Ãå¤³¤Ê¤·¤ÎÉý¤¬¹¤¬¤ê¤½¤¦¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ð¤«¤ê¡£µ¨Àá¤òÄÌ¤·¤Æ»È¤¤¤ä¤¹¤¯¡¢Íê¤ì¤ëÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
ºÙ¥ê¥Ö ¡ß ÇÛ¿§¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÇÂç¿Í¤Î¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤¬°ú¤Î©¤Ä
¡Ú¤·¤Þ¤à¤é¡Û¡ÖTCPU¥Ø¥ó¥êー¥Ï¥¤¥·¥ç¥¯PO¡×\1,089¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
@_rico.coco__guk¤µ¤ó¤¬¡Ö¤ªÃÍÃÊ¤µ¤¹¤¬¤·¤Þ¤à¤é¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤¹¤ë°ìËç¡£¥Í¥Ã¥¯¥é¥¤¥ó¤ÈÁ°Î©¤Æ¤Ë¤¢¤·¤é¤ï¤ì¤¿ºÙ¤¤ÇÛ¿§¤¬¡¢¤µ¤ê¤²¤Ê¤¤¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤ò¥×¥é¥¹¡£ºÙ¤¤¥ê¥Ö¤Î½Ä¥é¥¤¥ó¤¬¤¹¤Ã¤¤ê¸«¤»¤Ë¹×¸¥¤·¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥Ü¥È¥à¤Ë¹ç¤ï¤»¤ë¤À¤±¤Ç¤Û¤É¤è¤¯¥·¥ã¥ì¤¿°õ¾Ý¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£²èÁü¤ÎÃæº°¡¦Ãæ³¥¡¦ÃæÇò¤Î3¿§Å¸³«¤Ç¡¢¿§°ã¤¤¤ÇÂ·¤¨¤¿¤¯¤Ê¤ê¤½¤¦¡£