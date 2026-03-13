日本テレビ系朝の情報番組「ＺＩＰ！」（月〜金、午前５時５０分）は１３日、コンサートチケットを高額転売したなどしたいわゆる“転売ヤー”を「ＳＴＡＲＴＯ ＥＮＴＥＲＴＡＩＮＭＥＮＴ」社が提訴したことを報じた。

番組では通販サイトで「ＳＴＡＲＴＯ―」所属の「Ｓｎｏｗ Ｍａｎ」、「ＳｉｘＴＯＮＥＳ」が公式では１枚１万円ほどのチケットが１０万円以上で転売されていたことを紹介。また昨年、東京地裁が「チケット流通センター」側に出品者の情報を開示するよう命じていたことを伝えた。

またこうした中、「ＳＴＡＲＴＯ―」が明らかにしたのは所属タレントのコンサートを主催するいわゆる“転売ヤー”とされる男性と、転売を仲介するチケット流通センターの運営会社の提訴。「ＳＴＡＲＴＯ―」はチケット流通センターが“転売ヤー”と購入者の両方から手数料を取り、不当に利益を得ていると主張しているとし、総合司会の水卜麻美アナウンサーは「高額転売を巡り、転売サイトの責任を問う裁判が起こされるのは日本で初めてだということです」と伝えた。

金曜パーソナリティーを務めるＳｎｏｗ Ｍａｎ・阿部亮平は「この件に関しては我々タレントも本当に心を痛めている非常に重大な問題。事務所としても早急に解決しなければいけない問題だともとらえています」とコメント。また「今回の件もまだまだ氷山の一角に過ぎないと思っているのですけど、これからも事務所の対応、そしてその推移をき然とした態度でこれからも見守っていきたいと思います」と語った。