¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
Åö»þ¤ÎÇ¯Âå¡§30ÂåÀÊÌ¡§ÃËÀÅö»þ¤ª½»¤Þ¤¤¤ÎÅÔÆ»ÉÜ¸©¡§ÂçºåÉÜÅö»þ¤Î¿¦¶È¡§²ñ¼Ò°÷¡ÊÀµ¼Ò°÷¡ËÅö»þ¤Î½»µï¡§¸Í·ú¤Æ¡ÊÊ¬¾ù¡ËÅö»þ¤ÎÀ¤ÂÓ¿Í¿ô¡§Âç¿Í¡¢»Ò¤É¤â¡Ê3ºÐ¤ÎÌ¼¤È1ºÐ¤ÎÌ¼¡Ë¡Ú¤ï¤¿¤·¤Î¥¤¥Á¥ª¥·ÂÐºö¡Û¿¼Ìë¤ÎÁû²»¤È·ù¤¬¤é¤»¤ËÇº¤ß»ÔÌò½ê¤ØÁêÃÌ¤·¤¿ÂÎ¸³ÃÌ
¼«¿È¤ä¤´²ÈÂ²¤¬ÂÎ¸³¤·¤¿ÎÙ¿Í¥È¥é¥Ö¥ë¤È¸ú²ÌÅª¤À¤Ã¤¿¥â¥Î¤ä¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ÇÊç½¸¤·¡¢¡Ú¤ï¤¿¤·¤Î¥¤¥Á¥ª¥·ÂÐºö¡Û¤È¤·¤Æ¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Ï¡¢ÎÙ²È¤Ë¤è¤ë¿¼Ìë¤ÎÁû²»¤ä¥´¥ß¤ÎÅê¤²Æþ¤ì¤Ê¤É¤Î·ù¤¬¤é¤»¤ËÇº¤ß¡¢¹ÔÀ¯¤ÎÁë¸ý¤ËÁêÃÌ¤·¤Æ²ò·è¤Ë¸þ¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦30ÂåÃËÀ¤ÎÂÎ¸³ÃÌ¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
Q1.¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¤«¡©
A. ¥È¥é¥Ö¥ë¤Î¤¤Ã¤«¤±¤Ï¡¢ÎÙ²È¤¬¿¼Ìë¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤ºÄí¤ÇÂç¤¤ÊÏÃ¤·À¼¤òÂ³¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£ºÇ½é¤Ï½µËö¤À¤±¤À¤Ã¤¿¤Î¤Çµ¤¤Ë¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Ê¿Æü¤Ç¤âÃÙ¤¤»þ´Ö¤Þ¤ÇÀ¼¤¬¶Á¤¡¢Áë¤òÊÄ¤á¤Æ¤âµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤Û¤É¤Ç¤·¤¿¡£
¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÎÀ¸³è¥ê¥º¥à¤Þ¤ÇÍð¤µ¤ì¡¢¡Ö¤»¤Ã¤«¤¯ÀÅ¤«¤Ê´Ä¶¤òµá¤á¤ÆÊ¬¾ù½»Âð¤òÁª¤ó¤À¤Î¤Ë¡Ä¡×¤È¤¤¤¦ÍîÃÀ¤È¡¢¤É¤¦ÅÁ¤¨¤¿¤é±ßËþ¤Ë²ò·è¤Ç¤¤ë¤Î¤«¤È¤¤¤¦ÉÔ°Â¤Çµ¤¤¬½Å¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Q2.¥È¥é¥Ö¥ë¤ÎÆâÍÆ¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤
A. ÎÙ²È¤¬¿¼Ìë¤Þ¤ÇÄí¤ÇÂçÀ¼¤ÇÁû¤°¤³¤È¤¬Â³¤¡¢Ê¿Æü¤Ç¤â¾Ð¤¤À¼¤äÅÜÌÄ¤êÀ¼¤¬Áë±Û¤·¤Ë¶Á¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤ëÆü¡¢¼«Âð¤Î¸¼´ØÀè¤Ë¡Ö¤¦¤ë¤µ¤¤¡×¤È½ñ¤«¤ì¤¿»æ¤¬Å½¤é¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¶á½ê¤Î¿Í¤¿¤Á¤«¤é¤Ï¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬Áû¤¤¤Ç¤¤¤ë¤È´ª°ã¤¤¤µ¤ì¤ÆÀÕ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤ÈÉÔ°Â¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡Ä¡£
¤µ¤é¤Ë¥Õ¥§¥ó¥¹ÉÕ¶á¤Ë¥´¥ß¤¬ÃÖ¤«¤ì¤ë¤Ê¤É¤Î¹Ô°Ù¤âÂ³¤¡¢·ù¤¬¤é¤»¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤ÈÉÝ¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£²È¤Ë¤¤¤Æ¤âÍî¤ÁÃå¤«¤º¡¢»Ò¤É¤â¤òÏ¢¤ì¤Æ½Ð¤ë¤Î¤âµ¤¤¬½Å¤¤¾õ¶·¤Ç¤·¤¿¡£
Q3.¤½¤Î¸å¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÂÐºö¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¤«¡©
A. ¶áÎÙ¥È¥é¥Ö¥ë¤¬Â³¤¤¤¿¤¿¤á¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤À¤±¤ÇÊú¤¨¹þ¤à¤Î¤Ï´í¸±¤À¤È´¶¤¸¡¢»ÔÌò½ê¤ÎÀ¸³è°ÂÁ´¤Ë´Ø¤¹¤ëÁêÃÌÁë¸ý¤ØÏ¢Íí¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ã´Åö¤ÎÊý¤«¤é¡¢¾õ¶·¤ÎµÏ¿ÊýË¡¤äº£¸å¤ÎÂÐ½è¼ê½ç¤ò¶ñÂÎÅª¤Ë¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤¤¡¢É¬Í×¤Ë±þ¤¸¤Æ·Ù»¡¤ØÁêÃÌ¤¹¤ëÎ®¤ì¤â³ÎÇ§¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÀìÌç¤ÎÁë¸ý¤Ë½õ¸À¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤Ç¡¢Àº¿ÀÅª¤Ë¤âÍî¤ÁÃå¤¡¢¼«±Ò¤Î¤¿¤á¤Î¹ÔÆ°¤¬¼è¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Q4.ÂÐºö¤Î¤¿¤á¤Ë¹ØÆþ¡¦ÍøÍÑ¤·¤¿¥â¥Î¤ä¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÎÌ¾Á°¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤
A. »ÔÌò½ê À¸³è°ÂÁ´¤Ë´Ø¤¹¤ëÁêÃÌÁë¸ý
¢¨ÊÔ½¸Éô²òÀâ¢¨
»Ô¤¬Àß¤±¤Æ¤¤¤ë¡¢»ÔÌ±¤ÎÀ¸³è¤Î°ÂÁ´¤ä¶áÎÙ¥È¥é¥Ö¥ë¤Ê¤É¤Ë´Ø¤¹¤ëÁêÃÌ¤ò¼õ¤±ÉÕ¤±¤ë¹ÔÀ¯Áë¸ý¤Ç¤¹¡£ÀìÌç¤Î¿¦°÷¤¬¾õ¶·¤òÊ¹¤¼è¤ê¡¢µÏ¿¤Î¼è¤êÊý¤ä·Ù»¡¤Ê¤É´Ø·¸µ¡´Ø¤È¤ÎÏ¢·ÈÊýË¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶ñÂÎÅª¤Ê¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Q5.ÂÐºö¤ò¤·¤¿¸å¡¢¤É¤¦¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
»ÔÌò½ê¤Ç¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¼õ¤±¤Æ¤«¤é¡¢¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿ÄÌ¤ê¤ËÆü¡¹¤Î¾õ¶·¤òµÏ¿¤·¡¢É¬Í×¤Ê¾ìÌÌ¤Ç¤ÏÁá¤á¤ËÁêÃÌ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢Áê¼êÂ¦¤Î¹ÔÆ°¤¬½ù¡¹¤ËÍî¤ÁÃå¤¡¢°ÊÁ°¤Î¤è¤¦¤ÊÉÔ°Â¤ò´¶¤¸¤ë¾ìÌÌ¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÀìÌçÁë¸ý¤¬¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦°Â¿´´¶¤âÂç¤¤¯¡¢²È¤Î¼þ¤ê¤Ç²á¤´¤¹¤È¤¤Î¶ÛÄ¥¤¬¤À¤¤¤ÖÏÂ¤é¤®¤Þ¤·¤¿¡£
Q6.Æ±¤¸¤è¤¦¤ÊÈï³²¤òËÉ¤°¤¿¤á¤Ë¡¢Â¾¤Î¿Í¤ØÅÁ¤¨¤¿¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ì¤Ð¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤
A.¶á½ê¤ÎÇº¤ß¤Ï¤Ò¤È¤ê¤ÇÊú¤¨¹þ¤Þ¤º¡¢Áá¤á¤Ë»ÔÌò½ê¤Ê¤É¤ËÁêÃÌ¤¹¤ë¤Î¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¤â¤é¤¨¤ë¤À¤±¤Ç¤âµ¤»ý¤Á¤¬·Ú¤¯¤Ê¤ê¡¢Íî¤ÁÃå¤¤¤ÆÂÐ±þ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£ÊÔ½¸Éô¤Þ¤È¤á
ÎÙ²È¤«¤é¤Î¿¼Ìë¤ÎÁû²»¤ä¡¢¥´¥ß¤ÎÅê¤²Æþ¤ì¤È¤¤¤Ã¤¿·ù¤¬¤é¤»¹Ô°Ù¤ËÂÐ¤·¡¢»ÔÌò½ê¤ÎÀìÌçÁêÃÌÁë¸ý¤òÍøÍÑ¤·¤¿»öÎã¤Ç¤¹¡£Âè»°¼Ô¤Ç¤¢¤ë¹ÔÀ¯µ¡´Ø¤ËÁêÃÌ¤·¡¢µÏ¿¤ò¼è¤ë¤Ê¤É¤Î¶ñÂÎÅª¤Ê¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤Ç¡¢Àº¿ÀÅª¤ÊÉéÃ´¤¬¸º¤ê¡¢ÎäÀÅ¤ÊÂÐ±þ¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¥È¥é¥Ö¥ë¤ÎÄÀÀÅ²½¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨ËÜÊ¸Q&A¤Î¥¢¥ó¥µ¡¼ÉôÊ¬¤Î²óÅú¼Ô¥³¥á¥ó¥È¤Ï¸¶Ê¸¤Ë½àµò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹
¢¨¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ï²óÅú¤ÎÅö»þ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¸½ºß¤È¤Ï¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ä¶â³Û¤Ê¤É¤Î¾ðÊó¤¬°Û¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹
¢¨Åê¹Æ¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Î¤¿¤á¡¢ÆâÍÆ¤ÎÀµ³ÎÀ¤òÊÝ¾Ú¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó