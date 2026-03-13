全国の中高生129校241チームの探究成果が集まる！教育と探求社『クエストカップ2026 全国大会』

記事ポイント 全国28都府県129校241チームが参加した探究学習の全国大会です。「企業探究部門」など5部門8プログラムで中高生が1年間の成果を発表しました。会場開催とオンライン開催を組み合わせ、各部門の受賞チームが決まりました。 全国28都府県129校241チームが参加した探究学習の全国大会です。「企業探究部門」など5部門8プログラムで中高生が1年間の成果を発表しました。会場開催とオンライン開催を組み合わせ、各部門の受賞チームが決まりました。

全国の中高生による探究成果が集まる「クエストカップ2026 全国大会」の受賞チームが決まりました。

学校ごとに異なるテーマや課題意識が並び、発表の幅広さが伝わる大会です。

オンライン開催と立教大学池袋キャンパスでの開催を通じて、全国28都府県129校241チームが参加しました。

教育と探求社『クエストカップ2026 全国大会』

主催：教育と探求社大会名：クエストカップ2026 全国大会開催日：2026年2月11日、2月25日から2月27日開催形式：オンライン、立教大学池袋キャンパス参加規模：全国28都府県129校241チーム部門数：5部門8プログラム

「クエストカップ2026 全国大会」は、探究学習プログラム「クエストエデュケーション」に取り組む中高生が1年間の成果を発表する全国大会です。

企業探究、起業家、進路探究、社会課題探究、地域探究まで題材が広く、発表内容に学校ごとの視点や問題意識が表れます。

受賞結果だけでなく、発見や問いを深める過程そのものを重視している点も、この大会の特徴です。

会場開催の様子

立教大学池袋キャンパスでの会場開催では、受賞発表やプレゼンテーションの場面が続きました。

発表の場に立つ生徒たちの姿から、探究学習が教室内の活動にとどまらず、社会に向けた提案や表現へつながっていることが伝わります。

探究成果の発表

部門ごとに異なるテーマが並び、企業探究から地域探究まで学びの幅広さが見えてきます。

学校ごとの着眼点や表現の違いを見比べられる点も、この大会ならではの魅力です。

全国の中高生が積み重ねた探究の成果を一覧で見渡せる大会です。

学校ごとの着眼点や発表テーマの違いも大きな見どころになっています。

次世代の学び方や表現の変化を感じられる発表の場です。

教育と探求社『クエストカップ2026 全国大会』の紹介でした。

よくある質問

Q. クエストカップ2026 全国大会には何校が参加しましたか？

全国28都府県129校241チームが参加しました。

Q. どこで開催されましたか？

オンラインと立教大学池袋キャンパスで開催されました。

Q. どのような部門がありますか？

企業探究部門、起業家部門、進路探究部門、社会課題探究部門、地域探究部門の5部門8プログラムです。

