将棋の第11期叡王戦本戦トーナメント挑戦者決定戦が3月12日、東京・千駄ケ谷の将棋会館で行われ、斎藤慎太郎八段（32）が永瀬拓矢九段（33）に128手で勝利した。この結果、斎藤八段は2期連続で挑戦権を獲得。伊藤匠叡王（王座、23）に挑む五番勝負は、4月3日に「シンガポール日本人会」で開幕する。

斎藤八段が2期連続で叡王挑戦者に決まった。叡王経験者の永瀬九段との挑戦者決定戦は、後手3三金型角換わりへ進行。斎藤八段は、「難しい中盤だった。全体的には自信のない局面が多かったが、終盤に攻め合いの将棋にできたので、粘れていたかなと思う」と振り返った。

前期の五番勝負は伊藤叡王と大熱戦を演じたものの、フルセットで敗退。斎藤八段は、「そこから成績もだいぶ落としたが、叡王戦が始まるまでに気持ちを切り替えた。年が明けてからは各棋戦でまずまず指せていたので、勢いに乗れた」とコメントした。

伊藤叡王の印象については、「前期防衛してからずっと勝たれているイメージがある。私とのタイトル戦で充実度が増したので、良い“斬られ役”になってしまったと思っていた」と語る。再び臨むことになった伊藤叡王との五番勝負に向けて、「すぐにチャンスが巡ってくると思っていなかったが、チャンスが来たからには前期の反省を活かせればと思っている」と闘志を燃やしていた。

今期の五番勝負は、4月3日にシンガポールで開幕。「海外でのタイトル戦の対局者になれたことは嬉しい」とした上で、「今までにない経験なので、海外で普段通りの対局ができるのか、不安と楽しみのどちらの気持ちもある」と表情を引き締めていた。

2期連続同一カードとなった今期のシリーズを制するのはどちらか。新シーズンとともに開幕する春の五番勝負のゆくえから目が離せない。

【第11期叡王戦五番勝負 日程・対局場】

第1局：4月3日（金） シンガポール日本人会（シンガポール）

第2局：4月18日（土） アパリゾート佳水郷（石川県加賀市）

第3局：5月3日（日） か茂免（名古屋市）

第4局：5月23日（土） 犬鳴山温泉 み奈美亭（大阪府泉佐野市）

第5局：5月31日（日） 柏の葉カンファレンスセンター（千葉県柏市）

（ABEMA／将棋チャンネルより）