「不器用さん必見！お祝いブーケ」の作り方（画像提供：いとさん @ito._.kurashi ）

写真拡大

　卒業式などにピッタリなお菓子で作る「ブーケ」の作り方がTikTokに投稿され、表示回数47万件超えの反響があった（12日午後4時時点）。

【写真一覧】「うわ、天才すぎます」不器用でも簡単に作れる「お祝いブーケ」の作り方

　投稿したのは、今日から使える暮らしの裏ワザを紹介しているいとさん（ito._.kurashi）。「不器用さんでも超簡単に出来る、お祝いブーケ」と「ギフト用巾着バッグ」を使ってあっという間にでき上がるという方法を披露している。

　作り方は、ポッキーなどの大きめなお菓子に持ち手となるストローをセロハンテープで貼り付ける。これを透明な袋に入れて、空いたスペースに好きなお菓子を詰めたら、ひもや輪ゴム、ラッピングタイなどでストローに固定。さらに造花も持ち手部分に飾り付けて華やかな印象に。

　次に、ギフト用巾着バッグの底を丸くカットして、表もV字型にカット。丸くカットした部分からお菓子と造花を入れて合体。巾着部分を締め、リボンを結ぶ。さらにお菓子や小物を追加して完成。

　いとさんは「小物やコスメを入れても喜ばれること間違いなし」と、お菓子以外でも作れることをアピールしていた。

　この投稿にユーザーからは「うわ、天才すぎます」「卒業シーズンぴったり　さっそく準備したいと思います！素敵な動画アイデアありがとうございます」「不器用だけどこれなら出来そう!!」「袋のこんな使い方があったとは!!スゴイ」などの称賛の声が集まっていた。