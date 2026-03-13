卒業シーズンにぴったり“お菓子や雑貨で華やか”「お祝いブーケ」 不器用でも超簡単に作れる方法「これなら出来そう!!」
卒業式などにピッタリなお菓子で作る「ブーケ」の作り方がTikTokに投稿され、表示回数47万件超えの反響があった（12日午後4時時点）。
【写真一覧】「うわ、天才すぎます」不器用でも簡単に作れる「お祝いブーケ」の作り方
投稿したのは、今日から使える暮らしの裏ワザを紹介しているいとさん（ito._.kurashi）。「不器用さんでも超簡単に出来る、お祝いブーケ」と「ギフト用巾着バッグ」を使ってあっという間にでき上がるという方法を披露している。
作り方は、ポッキーなどの大きめなお菓子に持ち手となるストローをセロハンテープで貼り付ける。これを透明な袋に入れて、空いたスペースに好きなお菓子を詰めたら、ひもや輪ゴム、ラッピングタイなどでストローに固定。さらに造花も持ち手部分に飾り付けて華やかな印象に。
次に、ギフト用巾着バッグの底を丸くカットして、表もV字型にカット。丸くカットした部分からお菓子と造花を入れて合体。巾着部分を締め、リボンを結ぶ。さらにお菓子や小物を追加して完成。
いとさんは「小物やコスメを入れても喜ばれること間違いなし」と、お菓子以外でも作れることをアピールしていた。
この投稿にユーザーからは「うわ、天才すぎます」「卒業シーズンぴったり さっそく準備したいと思います！素敵な動画アイデアありがとうございます」「不器用だけどこれなら出来そう!!」「袋のこんな使い方があったとは!!スゴイ」などの称賛の声が集まっていた。
