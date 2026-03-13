加藤綾菜、カトちゃんからプロポーズ受けた当日に婚姻届を提出 証人はカトちゃんの運転手
ザ・ドリフターズの加藤茶（83）の妻でタレントの加藤綾菜（37）が10日放送のTBSラジオ『バービーとおしんり研究所』（毎週火曜 後11：00）に出演。婚姻届を提出した日のエピソードを明かした。
それまで結婚の話は一度も出ていなかったという。付き合って1年半、同棲して半年ほどが経った6月の朝に、「きょう天気いいなぁ。結婚日和やなぁ」と綾菜が冗談半分に言うと、茶が「結婚しよっか、きょう」とプロポーズ。その1時間後には区役所に行き、婚姻届を提出した。
茶に専属で付いていた運転手に証人欄にサインしてもらったといい、綾菜は「誰にも言わずに結婚したんです」と話した。
