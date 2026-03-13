¡Ö·òÁ´¤Ê¿Æ¡×¤Ê¤é·è¤·¤Æ¤ä¤é¤Ê¤¤NGÀ¼¤«¤±¡¦¥ï¡¼¥¹¥È2
¾®³Ø¹»¤«¤é´ë¶È¸¦½¤¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¾¯Ç¯±¡¤Þ¤Ç¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¸½¾ì¤Ç¶µ¤¨¤Æ¤¤¿¾®Àâ²È¤¬¶µ¤¨¤ë¡¢À¤³¦°ì¤ä¤µ¤·¤¤¡Ö¸À¸ì²½¡×¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¼ø¶È¡£ÃÎ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¨¤Ð¡¢º£¤Ï¸ì×ÃÎÏ¥¼¥í¤Ç¤â¡¢ÏÃ¤·²¼¼ê¤Ç¤â¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Î¸ÀÍÕ¡×¤Ç¤Á¤ã¤ó¤ÈÏÃ¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡ª
ËÜµ»ö¤Ç¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤âÆÉ¤á¤Æ¡¢Âç¿Í¤â³Ú¤·¤¤¥Ó¥¸¥Í¥¹½ñ¡Ø¾®³ØÀ¸¤Ç¤â¤Ç¤¤ë¸À¸ì²½¡Ù¤«¤é¡¢Ãø¼Ô¤ÎÅÄ´Ý²íÃÒ»á¤Ë¥Ò¥ó¥È¤ò¤¦¤«¤¬¤Ã¤¿¡£¡Ê¹½À®¡¿¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¼Ò¡¦½©²¬·É»Ò¡Ë
Q.¤Ä¤¤¿Æ¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤¬¤Á¤ÊÀ¼¤«¤±¤Ã¤Æ¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¡½¡½¾®³ØÀ¸¸þ¤±¤Î½ñ¤Êý¹ÖºÂ¤À¤È¡¢¿Æ¸æ¤µ¤ó¤¬¸å¤í¤Ç¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¿Æ¤¬¤Ä¤¤»Ò¤É¤â¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤¬¤Á¤Ê¡ÖÀ¼¤«¤±¡×¤Ã¤Æ¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¥Ñ¥¿¡¼¥ó¡¡§Àè¤Ë¿Æ¤¬Åú¤¨¤òÄó¼¨¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦
ÅÄ´Ý²íÃÒ»á¡Ê°Ê²¼¡¢ÅÄ´Ý¡Ë¡§¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¢¤ë¤¢¤ë¤Ç¤¹¡£
¡¡¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢½ñ¤Êý¹ÖºÂ¤Î¥ï¡¼¥¯¤Î1¤Ä¤Ç¡ÖÌ¾»ì¤ò½ñ¤¯¡×¤È¤¤¤¦¥¹¥Æ¥Ã¥×¤ò¹Ô¤¦¤È¤¤Ë¡¢¿Æ¤¬¡Ö¤³¤ì½ñ¤¤¤¿¤é¡©¡×¡Ö¤³¤Ã¤Á¤Î¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¡¡¤Ä¤Þ¤ê¡¢ËÜ¿Í¤ÎÃæ¤«¤é°ú¤¤À¤¹¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¿Æ¤Î»×¤¦¡ÖÅú¤¨¡×¤òÄó¼¨¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¡ÁªÂò»è¤¸¤ã¤Ê¤¯¡È°ìÂò¡É¤È¤·¤ÆÊý¸þ¤Å¤±¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¥Ñ¥¿¡¼¥ó¢¡§»Ò¤É¤â¤ÎÅú¤¨¤ò¿¿¤ÃÀè¤ËÈÝÄê¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦
ÅÄ´Ý¡§¤½¤ì¤«¤é¡¢ÈÝÄê¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡»Ò¤É¤â¤¬½ñ¤¤¤¿¤â¤Î¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ö¤½¤ì¤Ï°ã¤¦¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡×¤È¤«¡Ö²¿¤Ç¤â¤¤¤¤¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤â¡¢¤½¤ì¤Ï¥À¥á¤Ç¤·¤ç¡×¤È²£¤«¤é¸À¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¡¡¤³¤ì¤Ç¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤Ï°à½Ì¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤»¤Ã¤«¤¯²êÀ¸¤¨¤¿¾×Æ°¤â¼º¤ï¤»¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ËÍ¤Ï¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¿Æ¸æ¤µ¤ó¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¤é¡¢¾ì¤Î¶õµ¤¤ò²õ¤µ¤Ê¤¤ÈÏ°Ï¤Ç¡¢¡Ö¤½¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡ª¡×¡Öº£Æü¤ÏËÜÅö¤Ë²¿¤Ç¤â½ñ¤¤¤Æ¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡ª¡×¤ÈÅÁ¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¡Ø¾®³ØÀ¸¤Ç¤â¤Ç¤¤ë¸À¸ì²½¡Ù¤ÎÃæ¤Ç¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ë¡Ö¼ºÇÔ¤·¤Æ¤â¡¢´Ö°ã¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤âÂç¾æÉ×¡×¤È²¿ÅÙ¤â·«¤êÊÖ¤·ÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿»Ò¤É¤â¤¬Â¿¤¤¤«¤é¤Ê¤Î¤«¡Ä¡Ä¡ª »Ò¤É¤â¤Î¹Í¤¨¤òÈÝÄê¤»¤º¤ËÈ¼Áö¤·¤Æ¤¯¤ì¤ëÂ¸ºß¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤Ë¤È¤Ã¤Æ½ÅÍ×¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¡ÖÀè²ó¤ê¤·¤ÆÅú¤¨¤òÍ¿¤¨¤ë¤³¤È¡×¤È¡Ö¹Í¤¨¤ò¿¿¤ÃÀè¤ËÈÝÄê¤¹¤ë¤³¤È¡×¤Ï¡¢ÎÉ¤¤¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤Ë¸«¤¨¤Æ¡¢¼Â¤ÏÀ®Ä¹¤Î²ê¤òÅ¦¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
¡¡¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¤¢¤Ê¤¿¤ÎÍ§Ã£¤¬Ìîµå¤Î¥Ð¥Ã¥È¤Î¿¶¤êÊý¤ò¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤·¤Æ¡¢¤½¤ÎºÇ½é¤Î¼ÂÁ©¤Ç¤¦¤Þ¤¯¥Ò¥Ã¥È¤òÂÇ¤Æ¤º¤Ë¡Ö¼«Ê¬¤Ï¥À¥á¤À¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤ä¤á¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤é¡¢¤É¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡Ö¤Þ¤À°ì²ó¤·¤«¤ä¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¡ª¡×¡ÖÂç»ö¤Ê¤Î¤Ï¤³¤ì¤«¤é¤À¤è¡ª¡×¡Ä¡Ä¤È»×¤¤¤Þ¤»¤ó¤«¡©
¡¡¸À¸ì²½¤â¤½¤ì¤ÈÆ±¤¸¤Ç¡¢¤¿¤È¤¨¶µ¤ï¤Ã¤Æ¤¹¤°¤Ë¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â²¿¤ÎÌäÂê¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡ÂçÀÚ¤Ê¤Î¤Ï¡¢¤¦¤Þ¤¯¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤Ç·«¤êÊÖ¤·¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò½Å¤Í¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¤ÎÆ»¤Î¤ê¤Ï·è¤·¤Æ¥é¥¯¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¢¤¤é¤á¤º¤Ë¤Ä¤Å¤±¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
¡¡¤½¤ì¤Ë¡¢¡Ö¤¦¤Þ¤¯¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¨¤ë¤³¤È¡×¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤½¤Î²ù¤·¤µ¤ä¤â¤É¤«¤·¤µ¤ò¥Ð¥Í¤Ë¤·¤Æ¡¢¤¼¤Ò¾åÃ£¤·¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
